Batalla campal en Mar del Plata: golpes, corridas y maniobras peligrosas en plena avenida
Una pelea entre jóvenes a la salida del boliche terminó con un auto circulando en contramano y una escena de extrema tensión en la calle.
Una pelea a la salida de un boliche derivó en una violenta batalla campal durante la mañana, con golpes, corridas y maniobras de riesgo en plena avenida. El enfrentamiento involucró a varios jóvenes y tuvo como escenario una zona transitada, donde la situación estuvo lejos de quedar bajo control.
El episodio ocurrió en las inmediaciones de la avenida Independencia y Brown, donde alrededor de nueve jóvenes comenzaron a discutir en medio de la calle. Según informó el medio local 0223, que difundió las imágenes de lo sucedido, la secuencia escaló rápidamente y estuvo marcada por momentos de gran tensión.
A pocos metros del grupo había un auto con el baúl abierto y varias personas en su interior. En medio de la disputa, el conductor comenzó a realizar maniobras peligrosas cerca de quienes se enfrentaban, lo que sumó otro factor de riesgo a la escena.
Golpes, corridas y un auto en contramano en el centro de Mar del Plata
En cuestión de segundos, la discusión pasó a los golpes. Uno de los jóvenes cayó al suelo y varios comenzaron a pegarle y patearlo mientras permanecía indefenso. A su alrededor, algunas chicas gritaban e intentaban separar a los involucrados, aunque la violencia dificultaba que pudieran frenar el enfrentamiento.
En medio del caos, el conductor del vehículo realizó un giro en U y avanzó en contramano, aparentemente con la intención de dispersar al grupo. La maniobra incrementó el peligro para quienes permanecían sobre la avenida y convirtió al auto en otro de los protagonistas de la secuencia.
Luego, el vehículo retomó la marcha para alejarse del lugar, pero varios jóvenes salieron corriendo detrás. Durante la persecución, uno de ellos le arrojó un objeto que, según las imágenes difundidas, parecía ser una parte del paragolpes.
La secuencia continuó con el auto avanzando lentamente y una de sus puertas traseras abierta. Finalmente, uno de los jóvenes logró subirse al vehículo y escaparon rápidamente, mientras los demás quedaron atrás.
Las imágenes reflejaron la dimensión del enfrentamiento y el riesgo que implicaron tanto las agresiones físicas como las maniobras del conductor en plena avenida.
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