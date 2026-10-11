Batalla campal en Mar del Plata: golpes, corridas y maniobras peligrosas en plena avenida

Luego, el vehículo retomó la marcha para alejarse del lugar, pero varios jóvenes salieron corriendo detrás. Durante la persecución, uno de ellos le arrojó un objeto que, según las imágenes difundidas, parecía ser una parte del paragolpes.

La secuencia continuó con el auto avanzando lentamente y una de sus puertas traseras abierta. Finalmente, uno de los jóvenes logró subirse al vehículo y escaparon rápidamente, mientras los demás quedaron atrás.

Las imágenes reflejaron la dimensión del enfrentamiento y el riesgo que implicaron tanto las agresiones físicas como las maniobras del conductor en plena avenida.