Berisso: una mujer murió por la descarga de una ducha eléctrica

Desde Defensa Civil de Berisso informaron que los vecinos del barrio fueron alertados por los gritos de la niña que se encontraba en el lugar cuando ocurrió la descarga, por lo que llamaron al 911.

A los pocos minutos, los efectivos policiales de la Comisaría Cuarta de Berisso llegaron al domicilio junto con médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y personal de Defensa Civil.

Al llegar, la mujer se encontraba mojada, sin signos vitales y con los cables de "la ducha eléctrica entre sus manos", por lo que entienden que se trató de "una mala y precaria instalación eléctrica, sumado a un descuido por parte de la víctima".

Los médicos no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento. Al revisar a la niña dieron cuenta de que su cuerpo no estaba mojado y que estaba en buen estado de salud, por lo que se suponen que la menor todavía no había entrado a la ducha.

Tras confirmar la muerte de la mujer, los efectivos convocaron al personal de la Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes y se trasladó el cuerpo a la morgue para la autopsia.

La causa fue calificada como "averiguación causales de muerte" y quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta.