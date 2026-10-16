Buscan voluntarios para vivir gratis en Cataratas del Iguazú a cambio de 30 horas de ayuda por semana
La búsqueda está orientada a jóvenes que deseen vivir una experiencia diferente en una de las siete maravillas del mundo.
Hay destinos que no sólo son ideales para visitar durante las vacaciones, sino también para vivir y trabajar. Uno de ellos es Cataratas del Iguazú, reconocido como una de las siete maravillas del mundo y un lugar que ahora busca voluntarios que desean vivir una experiencia distinta ofreciendo 30 horas de ayuda semanales.
A través de la plataforma Worldpackers, un hostel de Puerto Iguazú busca jóvenes dispuestos a dedicar algunas horas de trabajo al lugar, a cambio de vivir allí sin costo alguno y cubrir solamente el almuerzo y la cena, dado que el desayuno también corre por cuenta del sitio de alojamiento de turistas.
En qué consiste el trabajo en Cataratas del Iguazú
El trabajo consiste en invertir 30 horas semanales realizando las siguientes tareas:
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Administración: Realización de reservas y pagos.
Mano de cocina: Preparar y servir comidas.
Limpieza: Cocina, habitaciones, baños y áreas comunes.
Recepción: Check-in, check-out y atención a huéspedes.
Lo que incluye la experiencia:
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Alojamiento: Habitación compartida con otros viajeros.
Comidas: Desayuno diario gratuito y acceso libre a cocina equipada.
Descanso: 1 día libre a la semana.
Servicios e instalaciones: Lavandería sin costo, uso de bicicletas e internet básico.
Descuentos: En fiestas, bares, clubes y tours de la ciudad.
Reconocimiento: Certificado de culminación al finalizar el voluntariado.
Requisitos para postularse
- Tener entre 21 y 35 años.
- Hablar español fluido. Se apreciarán conocimientos de inglés.
- Viajar solo (no se aceptan parejas o dúos).
Importante: lo que no está incluido en la experiencia
- Vuelos.
- Seguro de viaje.
- Transporte interno.
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