Caballito: una mujer murió tras ser atropellada por un camión
La víctima tenía 50 años y falleció en el lugar. El conductor sufrió una crisis de nervios y las causas del siniestro son investigadas por la Justicia.
Una mujer de 50 años falleció tras ser atropellada por un camión en la calle Coronel Ramón Falcón, entre Puan y Miró, en el barrio porteño de Caballito.
Por causas que aún se investigan, el vehículo de gran porte embistió a la víctima, que murió en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.
Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 6B acudieron al lugar junto a una ambulancia del SAME. Al arribar, el personal médico constató que la víctima presentaba "lesiones incompatibles con la vida".
En tanto, el conductor del camión tuvo que recibir asistencia médica luego de sufrir una crisis de nervios. Mientras se desarrollaban las pericias para determinar cómo ocurrió el siniestro, el tránsito permaneció interrumpido en la zona.
Tragedia en Necochea: arregló un Jeep, lo fue a probar a la playa y murió en un accidente
La ciudad de Necochea se encuentra conmocionada tras la muerte de Santiago Duca, un mecánico de 35 años que falleció este fin de semana luego de protagonizar un violento accidente mientras probaba un Jeep que había terminado de armar recientemente para un cliente.
La tragedia ocurrió durante la tarde del sábado, minutos antes de las 18:30, en paraje Paso del Arroyo, un sector costero situado en las cercanías del parque eólico de Necochea.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Duca circulaba a bordo de un Jeep blanco especialmente acondicionado para transitar por terrenos difíciles cuando, por motivos que todavía no fueron determinados, perdió el control del vehículo.
Las primeras hipótesis indican que el vehículo impactó contra una formación rocosa y volcó. Se presume que Duca perdió el control de su vehículo y habría caído desde lo alto de un acantilado. Como consecuencia del fuerte impacto, el mecánico salió despedido del vehículo.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el Jeep se desplazaba a una velocidad que habría superado los 120 kilómetros por hora cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, ese dato todavía forma parte de las pericias y deberá ser confirmado por los especialistas.
Las lesiones que sufrió el conductor fueron de extrema gravedad. Presentaba múltiples traumatismos y fracturas, entre ellas una lesión expuesta en una de sus piernas y un severo traumatismo de tórax.
Según publicó el sitio 0223, Duca no estaba solo al momento del accidente, sino que lo acompañaba un grupo de amigos que circulaban a bordo de otros vehículos preparados para la arena.
Tras el accidente, quienes acompañaban a la víctima dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y médicos, que comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la playa para luego trasladarlo de urgencia al hospital local.
Sin embargo, pese al trabajo realizado durante el traslado y en el centro de salud, los médicos no lograron revertir el cuadro y finalmente confirmaron su fallecimiento.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de Necochea, que busca determinar con precisión cómo ocurrió el hecho. Los investigadores intentan establecer si la pérdida de control se debió a una falla mecánica, a las características del terreno o a otro factor.
Según se informó, el vehículo, que había sido armado por el propio Duca para un cliente de la ciudad, contaba con modificaciones específicas para usarlo en terrenos difíciles, entre ellas una barra de protección.
En ese contexto, los resultados de las pericias mecánicas sobre el Jeep serán determinantes para reconstruir el accidente y esclarecer las circunstancias de la tragedia.
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