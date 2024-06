Habló el abogado del conductor que le provocó la muerte a un motoquero en Camino del Buen Ayre

El abogado del conductor, Rodrigo Tripolone explicó que el caso será caratulado por homicidio culposo y que si el resultado de alcoholemía de 1,97 gramos de alcohol en sangre es confirmado, dejará de defender al acusado.

"Me dijo que se tomó un atigripal y se quedó dormido, pero si no se puede demostrar esto no puedo seguir siendo su abogado", dijo el letrado en dialogo con C5N.

Asimismo, el abogado subrayó que el fiscal Marcelo Tavolaro no le permitió hablar con el detenido, pero Dip insitió en que había tenía un problema de salud previo a chocar y matar: “Si se comprueba que fue así, seguiré en la causa, si no va a tener que buscar otro abogado porque va contra mis principios”.

Qué dijo el abogado del conductor que le provocó la muerte a un motoquero en Camino del Buen Ayre

Así fue el accidente en el que el motociclista murió tras ser atropellado dos veces en el Camino del Buen Ayre

El hecho ocurrió este jueves minutos antes de las 13.30. La Renault Stepway que se abrió de carril primero impactó contra una Peugeot Partner después de que perdió el control y chocó al motociclista, que también circulaba sobre la mano derecha en sentido a la Panamericana.

Una vez que el joven salió despedido por el aire y quedó en el carril contrario, el conductor de un Toyota Corolla no logró frenar a tiempo y lo atropelló. La víctima fue reconocida como Pablo Ariel Santillán y era oriundo de Merlo.

El médico de una ambulancia del SAME llegó de inmediato al lugar del hecho tras ser convocado por la Policía. Sin embargo, solo pudo confirmar el fallecimiento de Santillán.

En total hubo tres autos involucrados en el hecho. Carlos Andrés Dip, quien comenzó el accidente con su Stepway, fue demorado y es probable que quede detenido en las próximas horas. Por estar alcoholizado, el conductor podría recibir 6 años de cárcel.

Dip está acusado de homicidio culposo y quedó a disposición del fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, de acuerdo a lo que informó el portal Primer Plano Online.