Caso Niño N en Corrientes: condenaron a su padre y al abogado José Codazzi
Josías Santos Regis fue condenado a 15 años por tentativa de homicidio y sustracción de un menor, mientras que el letrado recibió una pena por encubrimiento.
La búsqueda del Niño N en Corrientes mantuvo en vilo al país. El Alerta Sofía y un llamado fueron claves para dar con su paradero en un paraje rural cerca de Goya, donde fue encontrado junto a su padre, Josías Santos Regis, alias "El brasilero", quien horas antes lo había llevado de su casa. A cinco meses del episodio, el hombre fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de homicidio y sustracción del menor.
Así lo decidió el tribunal de la ciudad correntina de Goya compuesto por el juez Ricardo Carbajal, junto con los vocales Jorge Claudio Venialgo y Jorge Antonio Carbone.
Tras las pruebas presentadas durante el juicio, la Justicia de Corrientes consideró a Santos Regis autor de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía, por el ataque a Julio Javier Nievas, a quien le disparó cuatro veces en medio de su fuga. A esto se le suma el delito de sustracción de menores, en concurso real, por haberse llevado a su hijo con rumbo desconocido.
Por el hecho también fue condenado el abogado José Alejandro Fernández Codazzi, quien recibió una pena de 3 años y 6 meses de prisión por el delito de encubrimiento.
Tiroteo y fuga con su hijo: así fue la secuencia en Corrientes
El episodio comenzó el 3 de mayo por la noche, cuando Josías Santos Regis se presentó en un domicilio de la calle Juan Pujol al 1900, en Esquina, donde Mariana Riquelme, su expareja y madre del niño, se encontraba reunida con otras personas, entre ellas, Julio Javier Nievas.
Según la acusación fiscal, Santos Regis ingresó por la parte trasera de la vivienda y disparó al menos cuatro veces contra Nievas, quien sufrió heridas de extrema gravedad y sobrevivió tras recibir atención médica. La Fiscalía sostuvo que el ataque buscaba causar sufrimiento a la expareja del acusado, madre del niño.
Después del ataque, Santos Regis se llevó a su hijo de seis años y se alejó de la ciudad. La investigación atribuyó al abogado Codazzi el haber colaborado con el traslado en una camioneta.
Tras casi 40 horas de búsqueda, padre e hijo fueron encontrados el 5 de mayo en una zona rural del paraje Duraznillo, en el departamento de Goya. De acuerdo con las crónicas del caso, estaban en condiciones precarias, con hambre y deshidratados. El niño quedó bajo resguardo y Santos Regis fue detenido.
José Codazzi, quien estuvo vinculado al caso de la desaparición de Loan Peña también en Corrientes, fue detenido en medio de la búsqueda por haber trasladado al Niño N y a su padre en su camioneta particular.
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