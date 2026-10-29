Caso Niño N en Corrientes: condenaron a su padre y al abogado José Codazzi

Según la acusación fiscal, Santos Regis ingresó por la parte trasera de la vivienda y disparó al menos cuatro veces contra Nievas, quien sufrió heridas de extrema gravedad y sobrevivió tras recibir atención médica. La Fiscalía sostuvo que el ataque buscaba causar sufrimiento a la expareja del acusado, madre del niño.

Después del ataque, Santos Regis se llevó a su hijo de seis años y se alejó de la ciudad. La investigación atribuyó al abogado Codazzi el haber colaborado con el traslado en una camioneta.

Tras casi 40 horas de búsqueda, padre e hijo fueron encontrados el 5 de mayo en una zona rural del paraje Duraznillo, en el departamento de Goya. De acuerdo con las crónicas del caso, estaban en condiciones precarias, con hambre y deshidratados. El niño quedó bajo resguardo y Santos Regis fue detenido.

José Codazzi, quien estuvo vinculado al caso de la desaparición de Loan Peña también en Corrientes, fue detenido en medio de la búsqueda por haber trasladado al Niño N y a su padre en su camioneta particular.