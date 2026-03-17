Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 17 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional espera una jornada con lluvias y tormentas en el AMBA. Cómo sigue el clima esta semana.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara este martes, en la continuidad de la semana, para una jornada que podría estar signada el mal clima, con lluvias y tormentas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo prevé un martes con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas desde la mañana y hasta la noche, tornándose fuertes en horas de la tarde, con un alerta amarilla por estos fenómenos del SMN. El termómetro bajará bruscamente, con marcas de entre 21 y 26 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para la continuidad de la semana, el organismo nacional prevé que mejore el clima en el AMBA a partir del miércoles, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más templadas, de entre 13 y 25 grados.
Del mismo modo, el jueves se mantiene estable, con cielo parcialmente nublado y todavía marcas térmicas agradables, desde una mínima de 16 grados hasta una máxima de 25.
Para cerrar la semana, según el SMN, el viernes tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima que ascendería hasta los 27.
El fin de semana podrían regresar las precipitaciones, ya que el organismo nacional anticipa un sábado con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; junto a temperaturas de entre 18 y 26 grados.
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