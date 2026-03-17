Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 17 de marzo

Para cerrar la semana, según el SMN, el viernes tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima que ascendería hasta los 27.

El fin de semana podrían regresar las precipitaciones, ya que el organismo nacional anticipa un sábado con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; junto a temperaturas de entre 18 y 26 grados.