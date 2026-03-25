Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 25 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de mini semana con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables.
Se espera un buen arranque para la mini semana, con clima agradable y temperaturas templadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo prevé un miércoles que se presenta con todavía cielo despejado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 13 grados de mínima y 22 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El SMN espera que la mini semana transcurra con buen tiempo. De esta manera, el jueves tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 15 y 25 grados.
Cerrando la semana, el viernes en el AMBA se anticipa con cielo mayormente nublado, junto a una mínima estimada en los 16 grados y una máxima que treparía hasta los 24.
La inestabilidad tiene fecha, según el SMN, y regresaría el sábado a Buenos Aires, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se estiman de entre 17 y 25 grados.
El nuevo pronóstico del organismo nacional prevé que el clima inestable y las lluvias se mantengan también el domingo, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, otra vez mejorando desde la tarde con cielo mayormente nublado. El termómetro oscilará entre 18 y 26 grados.
Por ahora, la nueva semana se espera que inicie con buen clima. Se espera un lunes con cielo mayormente nublado, acompañado de una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 27.
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