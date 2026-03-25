Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 25 de marzo

La inestabilidad tiene fecha, según el SMN, y regresaría el sábado a Buenos Aires, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se estiman de entre 17 y 25 grados.

El nuevo pronóstico del organismo nacional prevé que el clima inestable y las lluvias se mantengan también el domingo, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, otra vez mejorando desde la tarde con cielo mayormente nublado. El termómetro oscilará entre 18 y 26 grados.

Por ahora, la nueva semana se espera que inicie con buen clima. Se espera un lunes con cielo mayormente nublado, acompañado de una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 27.