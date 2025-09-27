Comenzó la marcha para reclamar justicia por el triple femicidio de Florencio Varela

Las últimas novedades del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela se centra en la figura de un narcotraficante peruano, conocido con el alias de “Pequeño Jota”, quien fue señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez. El caso destapó un complejo entramado que une redes de prostitución, narcotráfico y ajustes de cuentas.

Su verdadero nombre es Victoriano Tony Janzen Valverde y el viernes por la noche la Justicia emitió una orden de captura nacional e internacional, del mismo modo que Interpol busca a Matías Agustín Ozorio, quien sería su mano derecha. Luego de conocerse la identidad e imagen de ambos, las autoridades trabajan incansablemente para dar con quienes serían los culpables de los brutales crímenes cometidos en la noche del viernes 19 de septiembre en Florencio Varela.

pequeño j y ozorio ladero