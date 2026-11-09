Cómo llegar a Luján para participar de la misa del papa León XIV

Los accesos, puntos de estacionamiento y distancias aproximadas hasta el lugar de la celebración serán los siguientes:

Ruta Nacional 5: el corte estará ubicado en Jáuregui, en el empalme con la Ruta Provincial 47. Desde allí restarán unos 5 kilómetros hasta la Basílica.

el corte estará ubicado en Jáuregui, en el empalme con la Ruta Provincial 47. Desde allí restarán unos 5 kilómetros hasta la Basílica. Ruta Provincial 47: el control se realizará en el empalme con la Ruta Nacional 5. La distancia será de aproximadamente 5 kilómetros.

el control se realizará en el empalme con la Ruta Nacional 5. La distancia será de aproximadamente 5 kilómetros. Ruta Provincial 6: habrá un estacionamiento en el empalme con la antigua Ruta 7. El recorrido a pie será de unos 6 kilómetros.

habrá un estacionamiento en el empalme con la antigua Ruta 7. El recorrido a pie será de unos 6 kilómetros. Ruta Provincial 34: el acceso estará restringido en el puente Manuel Gálvez. Desde ese punto habrá unos 3 kilómetros hasta el santuario.

el acceso estará restringido en el puente Manuel Gálvez. Desde ese punto habrá unos 3 kilómetros hasta el santuario. Ruta Provincial 192: el control estará ubicado en el empalme con la Ruta Provincial 34. La distancia aproximada será de 7 kilómetros.

el control estará ubicado en el empalme con la Ruta Provincial 34. La distancia aproximada será de 7 kilómetros. Autovía 7, sentido Junín-Luján: habrá un estacionamiento en Cortínez desde donde se deberá continuar caminando.

habrá un estacionamiento en Cortínez desde donde se deberá continuar caminando. Ruta Nacional 7: el estacionamiento estará ubicado a la altura del kilómetro 68. El recorrido hasta la Basílica será de unos 7,3 kilómetros.

el estacionamiento estará ubicado a la altura del kilómetro 68. El recorrido hasta la Basílica será de unos 7,3 kilómetros. Antigua Ruta Nacional 7: el corte estará en el empalme con la Ruta Provincial 6 y el tramo a pie será de aproximadamente 8,5 kilómetros.

Las autoridades recomendaron organizar el traslado con anticipación, llevar agua y contemplar el tiempo necesario para completar los últimos tramos caminando.

Corte total del Acceso Oeste por la misa del papa León XIV

La concesionaria Autopistas del Oeste informó que el miércoles 11 de noviembre, entre las 0 y las 14, se realizará un corte total de tránsito en la Autovía 7 (Acceso Oeste), en ambos sentidos de circulación, entre General Paz y Luján.

La medida afectará uno de los principales corredores de conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste bonaerense, por lo que quienes viajen en vehículo particular deberán prever rutas alternativas o adelantar su llegada.

Cómo funcionará el transporte público para llegar a Luján

La Secretaría de Transporte informó que los colectivos de jurisdicción nacional funcionarán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta el miércoles por la noche.

Los servicios ferroviarios también operarán con frecuencias habituales de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados previstos para esas jornadas. Además, habrá refuerzos especiales, extensiones horarias y servicios nocturnos.

El operativo ferroviario contempla las siguientes medidas:

Línea Sarmiento: funcionará con su máxima capacidad operativa y una frecuencia de 11 minutos entre Once y Moreno. El tramo Moreno-Luján contará con capacidad reforzada y colectivos adicionales de la empresa Atlántida.

funcionará con su máxima capacidad operativa y una frecuencia de 11 minutos entre Once y Moreno. El tramo Moreno-Luján contará con capacidad reforzada y colectivos adicionales de la empresa Atlántida. Línea San Martín: prestará servicios con frecuencia de día hábil y refuerzos hasta la estación Cabred, en Open Door.

prestará servicios con frecuencia de día hábil y refuerzos hasta la estación Cabred, en Open Door. Transporte local: la empresa 11 de Junio reforzará los servicios entre Open Door, Cortínez y la zona de la misa.

Quienes lleguen en tren por la Línea Sarmiento deberán tener en cuenta que desde la estación de Luján hasta la Basílica hay aproximadamente 3,3 kilómetros.

Por otra parte, el Gobierno nacional entregó tarjetas SUBE con viajes gratuitos para los voluntarios de la Conferencia Episcopal Argentina que participarán del operativo de asistencia y organización.

Vigilia previa a la misa del papa León XIV en Luján

La celebración estará precedida por una vigilia el martes 10 de noviembre bajo el lema "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", organizada junto a Cáritas Argentina.

Las actividades comenzarán a las 18 en el Parque San Martín, conocido como la Posta del Encuentro, ubicado a unos 800 metros de la Basílica.

También se instalarán pantallas gigantes con sonido en distintos puntos de la ciudad para que los asistentes puedan seguir en tiempo real las actividades previas y la celebración central.

Además, el martes a las 16 se habilitará el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján por orden de llegada. Desde el mediodía de esa jornada comenzarán los cortes vehiculares y, una vez atravesados determinados puntos de control, no se permitirá regresar por el mismo recorrido, por lo que se recomienda planificar con anticipación la llegada y llevar provisiones básicas.

Qué servicios habrá para los peregrinos

La provincia de Buenos Aires desplegará un amplio operativo para asistir a los fieles durante las jornadas de la visita papal.

Habrá 51 postas de cuidado con servicios de salud, hidratación, orientación y seguridad distribuidas en los accesos y alrededores de la Basílica. También funcionarán 12 Puestos Médicos de Avanzada, un hospital de campaña instalado en el Club de Tenis de Luján, más de medio centenar de baños químicos, puestos de hidratación y carpas eucarísticas para la distribución de la comunión.

Los asistentes también contarán con la ayuda de voluntarios identificados con remeras amarillas, encargados de brindar información, orientar a los peregrinos y colaborar ante cualquier inconveniente.

En caso de emergencias, personas extraviadas o situaciones de salud, se podrá solicitar asistencia en cualquiera de las postas de cuidado o a los voluntarios distribuidos en el operativo.

Qué objetos están prohibidos y qué se puede llevar

Los organizadores establecieron una serie de restricciones para el ingreso al predio.

Objetos prohibidos

Mascotas, excepto perros de asistencia.

Bebidas alcohólicas y envases de vidrio.

Armas y elementos punzocortantes.

Drones, láseres y punteros láser.

Valijas y mochilas de más de 15 litros.

Pirotecnia y líquidos inflamables.

Bicicletas, monopatines, rollers y cascos.

Computadoras y walkie-talkies.

Paraguas no plegables.

Bastones y astas rígidas.

Palos selfie de más de 20 centímetros.

Objetivos fotográficos desmontables.

Carpas y sombrillas.

Megáfonos y bocinas de aire.

Objetos permitidos

Termos y equipo de mate.

Botellas de agua y recipientes plásticos.

Alimentos con utensilios descartables.

Bolsas de dormir y aislantes.

Linternas de mano.

Abrigo y capas de lluvia.

Paraguas plegables.

Mochilas y bolsos de hasta 15 litros.

Banderas sin asta de hasta 2 por 2 metros.

Reposeras y sillas plegables.

Los organizadores recomendaron asistir con ropa y calzado cómodos, protector solar, gorro o sombrero, repelente para insectos, una batería portátil para el celular y una bolsa para los residuos personales.

Accesibilidad para personas con movilidad reducida

El operativo prevé medidas específicas para personas con discapacidad y movilidad reducida.

Habrá rampas, sectores reservados y micros accesibles desde distintos puntos estratégicos. Además, se dispondrán intérpretes de Lengua de Señas Argentina, audiodescripción en vivo y materiales en sistema Braille para personas con discapacidad visual.

Asimismo funcionarán postas sanitarias distribuidas en distintos sectores para la atención de emergencias y consultas médicas.

Recomendaciones antes de viajar

Los encargados del operativo aconsejan priorizar el transporte público, salir con tiempo suficiente y consultar las actualizaciones oficiales antes de emprender el viaje.

También recuerdan que los cortes vehiculares comenzarán el martes 10 al mediodía y que el Acceso Oeste permanecerá cerrado entre General Paz y Luján hasta las 14 del miércoles.