Cómo renovar la licencia de conducir digital: paso a paso para realizar el trámite
Se puede realizar de forma online a través de la aplicación Mi Argentina. Conocé todos los detalles en la nota.
La digitalización de la licencia de conducir fue uno de los grandes cambios en materia de movilidad y transporte que introdujo el gobierno encabezado por Javier Milei. Esta nueva medida, anunciada a través del Decreto 196/2025, tiene como objetivo eliminar procedimientos engorrosos y facilitar la adjudicación y renovación del carnet, sin necesidad de realizar trámites presenciales.
Por este motivo, de ahora en más cada conductor podrá gestionar cualquier operación desde la comodidad de su hogar y en el móvil mediante la aplicación Mi Argentina. Si bien en un principio no todas las provincias aceptaron esta nueva medida, en la actualidad todas las jurisdicciones rige la licencia digital.
Cómo funciona la licencia de conducir digital y la validez que tiene
La nueva licencia digital tiene la misma validez legal que el carnet físico. Se puede mostrar desde el celular en controles de tránsito y está disponible dentro de la app Mi Argentina sin necesidad de hacer ningún trámite adicional. Quienes ya tienen el carnet vigente verán su versión digital automáticamente actualizada.
Esta medida busca modernizar un trámite clave para millones de conductores. Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Jujuy, entre otras, ya aceptan la licencia digital como documento válido.
CABA adhirió parcialmente a esta medida. La licencia digital está disponible para conductores profesionales interjurisdiccionales (transporte de carga y pasajeros), pero el sistema completo aún no se implementó para todos los ciudadanos.
Cabe recordar que desde 2024, la app miBA ya ofrecía versiones digitales para carnets porteños, aunque con un funcionamiento diferente al nacional.
Cómo renovar la licencia o ampliarla
Estos son los pasos a seguir para renovar la licencia desde cualquier dispositivo móvil:
- Llenar el formulario en el sitio web oficial y generar la Boleta Única de Ingresos (BUI).
- Pagar la boleta y reservar un turno en una oficina autorizada.
- Realizar la evaluación psicofísica requerida para obtener la licencia.
- Retirar la licencia, tanto en formato físico como digital, una vez aprobado el examen.
La renovación de la licencia de conducir puede iniciarse antes de su vencimiento o hasta 12 meses después. Por otro lado, la vigencia varía según edad y categoría:
- Edad 16 a 39 años: 10 años
- Edad 40 a 49 años: 6 años
- Edad 50 a 69 años: 4 años
- Edad 70 años o más: cada 2 años
- Profesionales hasta 70 años: 5 años
- Profesionales mayores de 70 años: 2 años, con controles más estrictos
