Cómo renovar la licencia de conducir digital: paso a paso para realizar el trámite

Cabe recordar que desde 2024, la app miBA ya ofrecía versiones digitales para carnets porteños, aunque con un funcionamiento diferente al nacional.

Cómo renovar la licencia o ampliarla

Estos son los pasos a seguir para renovar la licencia desde cualquier dispositivo móvil:

Llenar el formulario en el sitio web oficial y generar la Boleta Única de Ingresos (BUI).

Pagar la boleta y reservar un turno en una oficina autorizada.

Realizar la evaluación psicofísica requerida para obtener la licencia.

Retirar la licencia, tanto en formato físico como digital, una vez aprobado el examen.

La renovación de la licencia de conducir puede iniciarse antes de su vencimiento o hasta 12 meses después. Por otro lado, la vigencia varía según edad y categoría:

Edad 16 a 39 años: 10 años

Edad 40 a 49 años: 6 años

Edad 50 a 69 años: 4 años

Edad 70 años o más: cada 2 años

Profesionales hasta 70 años: 5 años

Profesionales mayores de 70 años: 2 años, con controles más estrictos