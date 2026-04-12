Comodoro Rivadavia: es inminente la detención de Mariela, la madre de Ángel López, y su pareja
Mariela Altamirano y Michael González podrían ser detenidos en las próximas horas, acusados del presunto asesinato del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia.
El caso por la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que llegó en estado crítico al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y murió horas después, sigue generando conmoción en todo el país. En este sentido, Mariela Altamirano -su mamá- y Michael González -pareja de ésta última- se encuentran bajo la lupa de la Justicia por lesiones previas que el menor registraba en su cuerpo, al momento de ser analizado.
Durante la tarde de este domingo, Mariela López Brown informó en C5N que es "inminente la detención de la madre del niño y su pareja" y agregó lo siguiente: "Hoy domingo los fiscales, tanto el fiscal que investiga el crimen a esta altura de Ángel como el fiscal general, han recibido información de relevancia, por eso en este momento se está redactando la detención tanto de Mariel Altamirano como de Michael González que son quienes estuvieron con el niño las últimas horas de vida".
Y añadió: "Por eso es inminente que sean detenidos en las próximas horas. Lo que va a suceder, en principio, es que los van a llevar a alguna de las dependencias policiales, no sabemos precisamente a dónde porque esto es información confidencial".
En torno al paradero de la pareja, la cronista indicó: "Ellos están aquí en Comodoro Rivadavia, están alojados en un hotel con custodia policial, pero es inminente la detención".
"Los pasos son los siguientes: los detienen, los llevan a alguna comisaría cercana, no sabemos exactamente a cuál, seguidamente hay 48 horas de plazo para que vengan a este lugar, a la oficina judicial, para que se lleve adelante la audiencia de control de detención", detalló López Brown.
Y continuó: "Posteriormente va a ser el momento ya de la audiencia de imputación de cargos, donde ahí van a tener que brindar declaración, pero ya en calidad de imputados, una declaración indagatoria. Después, por orden de sus abogados defensores, harán uso del derecho de declarar o no, dependerá de lo que le aconsejen sus abogados, pero estamos viviendo en este momento horas claves, se va a dar la detención, si no es en las próximas horas, a más tardar mañana por la mañana".
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