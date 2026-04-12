Comodoro Rivadavia: es inminente la detención de Mariela, la madre de Ángel López, y su pareja

Durante la tarde de este domingo, Mariela López Brown informó en C5N que es "inminente la detención de la madre del niño y su pareja" y agregó lo siguiente: "Hoy domingo los fiscales, tanto el fiscal que investiga el crimen a esta altura de Ángel como el fiscal general, han recibido información de relevancia, por eso en este momento se está redactando la detención tanto de Mariel Altamirano como de Michael González que son quienes estuvieron con el niño las últimas horas de vida".