Telefe levanta Bahar ¿Estás lista para despertar? por inopinadas razones
La exitosa ficción internacional será dada de baja este viernes en la televisión. Enterate qué motivó a Telefe a modificar su grilla horaria.
La programación habitual de la tarde sufrirá una importante alteración este viernes. Las autoridades de Telefe confirmaron que la novela Bahar ¿Estás lista para despertar?, que se emite diariamente en la franja de las 19:00 horas, será levantada de la grilla de programación, obligando a los televidentes a reconfigurar sus expectativas para el cierre de la semana.
El motivo por el cual Telefe levanta la novela este viernes
La sorpresiva salida del aire de la ficción se debe a una programación especial que el canal de las pelotas desplegará para acompañar a los campeones en la Copa del Mundo. El espacio que habitualmente ocupa la tira será destinado a la transmisión en vivo del cruce decisivo de los 16avos de final donde la Selección Argentina se medirá ante Cabo Verde en Miami.
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La megacobertura de la emisora comenzará mucho antes de las 19:00 horas, lo que imposibilita la salida al aire del capítulo correspondiente:
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A las 15:45 h: Iniciará Palpitando la Previa con Sofi Martínez, Maxi López, Grego Rossello y La Tora Villar desde las afueras del Hard Rock Stadium.
A las 17:00 h: Arrancará la previa oficial del partido bajo la conducción de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky.
A las 19:00 h: Momento exacto del pitazo inicial para el partido clave de la Selección Argentina, el cual ocupará el horario central de la novela.
Al término del cotejo mundialista, la transmisión continuará con el programa Juntos por el Mundial, dedicado al análisis táctico y el repaso de las jugadas más destacadas, postergando la emisión de la tira de ficción para la semana siguiente.
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