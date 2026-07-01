Telefe levanta Bahar ¿Estás lista para despertar? por inopinadas razones

El motivo por el cual Telefe levanta la novela este viernes

La sorpresiva salida del aire de la ficción se debe a una programación especial que el canal de las pelotas desplegará para acompañar a los campeones en la Copa del Mundo. El espacio que habitualmente ocupa la tira será destinado a la transmisión en vivo del cruce decisivo de los 16avos de final donde la Selección Argentina se medirá ante Cabo Verde en Miami.