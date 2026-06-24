Confirmaron los procesamientos de Fini Lanusse y Hernán Boveri por el robo de propofol y otras drogas
Los médicos están acusados de robar medicamentos como el propofol de hospitales para ser utilizados de manera recreativa en las fiestas clandestinas Propofest.
La Cámara del Crimen confirmó este miércoles el procesamiento de Delfina "Fini" Lanusse y Hernán Boveri, los médicos otrora vinculados al Hospital Italiano que están acusados por el robo de drogas de uso terapeutico, como el propofol, para ser utilizados de manera recreativa en las "Propofest" con otros profesionales de la salud.
El desvío de fármacos salió a la luz en febrero de este año por la muerte de un anestesiólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, quien fue encontrado muerto en su departamento de la ciudad de Buenos Aires tras ser el anfitrión de una "Propofest" a la que asistieron Fini Lanusse y su colega residente Chantal "Tati" Leclercq.
El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó en abril a Lanusse y al anestesista Hernán Boveri como artífices del robo sistemático de drogas como propofol y fentanilo (las dos presentes tanto en el departamento como en el cuerpo del anestesista fallecido).
Fuentes del caso informaron que ahora los jueces de Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron la medida de primera instancia.
Así, los implicados continuarán ligados a la causa judicial, aunque sigan el proceso desde sus respectivos hogares.
Mientras Boveri eligió el perfil bajo y Leclercq se llamó a silencio tras una andanada de declaraciones públicas, Fini Lanusse fue la que más cerca estuvo de convertirse en un personaje mediático por su reaparición reciente en las redes sociales con videos en los que se mostraba cantando y agradecida a quienes no le "soltaron la mano" durante el proceso legal que enfrenta.
Durante la investigación judicial por la muerte del médico anestesiólogo, identificado como Alejandro Zalazar, de 31 años, se tomaron en cuenta no sólo el estado de su cuerpo y el de su departamento, sino también quién lo acompañó en sus últimos momentos y cómo llegó a tener las ampollas de propofol y fentanilo que se inyectaban los asistentes a las "Propofest".
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