Confirmaron los procesamientos de Fini Lanusse y Hernán Boveri por el robo de propofol y otras drogas

Así, los implicados continuarán ligados a la causa judicial, aunque sigan el proceso desde sus respectivos hogares.

Mientras Boveri eligió el perfil bajo y Leclercq se llamó a silencio tras una andanada de declaraciones públicas, Fini Lanusse fue la que más cerca estuvo de convertirse en un personaje mediático por su reaparición reciente en las redes sociales con videos en los que se mostraba cantando y agradecida a quienes no le "soltaron la mano" durante el proceso legal que enfrenta.

Chantal Leclercq y Delfina Lanusse Chantal Leclercq y Delfina Lanusse están siendo investigadas por el robo de medicamentos de hospitales.

Durante la investigación judicial por la muerte del médico anestesiólogo, identificado como Alejandro Zalazar, de 31 años, se tomaron en cuenta no sólo el estado de su cuerpo y el de su departamento, sino también quién lo acompañó en sus últimos momentos y cómo llegó a tener las ampollas de propofol y fentanilo que se inyectaban los asistentes a las "Propofest".