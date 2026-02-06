Confuso episodio: Martín Candalaft habló tras la agresión, la denuncia y la difusión de nuevas imágenes

En esa línea, agregó: “Cinco segundos después aparece la señora corriendo van a ver cómo ahora pasa un hombre y un joven grabando la situación”.

Marina Calabró, presente en el piso de DDM, también aportó su mirada sobre el material difundido y expresó sus sospechas sobre el inicio de la filmación. “Cuando uno empata esto con el video completo de la situación, que ahora lo vamos a ver, ahí se ve que arrancan a grabar desde antes que la señora te aborde”.

El video que circuló en redes muestra a Candalaft retrocediendo mientras intenta esquivar los golpes y pide que la agresora se detenga. “Señora, suélteme”, se lo escucha decir, mientras ella eleva el tono y lo acusa: “¿Qué me decís ‘negra de m...’?”. El periodista responde de manera contundente: “Yo no la toqué”.

El video, curiosamente, comienza antes de que la mujer me impacte de atrás y empiece a insultarme y golpearme. En la captura de inicio se me ve a mí de… pic.twitter.com/4U65FpwgQt — Martín Candalaft (@martincandalaft) February 5, 2026

Algunos transeúntes intervinieron para frenar la situación, mientras otra persona continuaba grabando y advertía: “La filmé”. La difusión de las imágenes generó un fuerte impacto y abrió un debate en torno a la agresión sufrida por el periodista en plena calle de Palermo.