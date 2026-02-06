Confuso episodio: Martín Candalaft habló tras la agresión, la denuncia y la difusión de nuevas imágenes
El periodista relató cómo fue atacado en plena calle de Palermo, realizó la denuncia y explicó el contexto del video que se viralizó en redes.
Un violento episodio ocurrido en plena vía pública tuvo como protagonista al periodista Martín Candalaft, quien fue agredido por una mujer mientras caminaba por el barrio porteño de Palermo. El hecho sucedió en la intersección de las calles Bonpland y Gorriti y quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente, generando repercusión y debate en redes sociales.
El propio Candalaft relató lo sucedido durante su participación en DDM, donde explicó cómo se inició el ataque de manera inesperada. “Cuento brevemente lo que sucedió. Salgo del estacionamiento, hago unos pasos, viene una persona de atrás, me golpea, me doy vuelta, es una mujer que me empieza a decir: '¿Qué me pegaste, qué me pegaste, HDP?' Y me empieza a tirar piñas. Yo no entendía qué estaba pasando, no sabía si me estaban robando, si me estaban haciendo una emboscada. Me tiro para atrás, seguía gritando: '¿Qué me decís 'negra de m'?'. 'Yo no le dije nada, no la toqué', le digo. Llegamos al kiosco de la esquina, ahí me agarra de la remera, me tira y ahí es lo que se ve en el video”.
Según explicó el periodista, durante el ataque intentó no reaccionar de forma violenta y buscó retirarse de la situación. “Una persona empieza a separarnos. En un momento dije: 'Yo estoy para correr e irme'. Pero yo no quería conceder nada, yo no quería irme porque no había hecho nada malo, tampoco le podía pegar, porque era una mujer, obviamente. La señora, cuando los vecinos se paran, se va corriendo, desaparece de la escena, lo cual ya me pareció raro. Al mismo tiempo había una persona que estaba grabando, que está identificada, y me da este mismo video”.
Candalaft contó que realizó la denuncia correspondiente y que el registro audiovisual fue entregado a la fiscalía. Sin embargo, horas después el material apareció publicado en redes sociales acompañado de acusaciones falsas en su contra. “Yo hago la denuncia, pensamos que una persona que estaba desequilibrada. Ayer a la tarde Guido me escribe y me dice: 'Alguien publicó el video', video que yo no se lo había pasado a nadie. Solo a la fiscalía. En el video decían: 'Candalaft, cagón, le dijo negra'. Tenía como un speech. Y abajo aparecen un montón de cuentas trolls acusándome de periodista libertario, cosa que no lo soy. Siempre el mismo speech”, relató.
En el programa también se difundieron nuevas imágenes tomadas por una cámara de seguridad de un estacionamiento cercano, que permitieron reconstruir mejor la secuencia previa a la agresión. “Ese soy yo saliendo. Doblo a la izquierda para ir a Gorriti. Pasan a unos 5 segundos más o menos. Ahí está. Y en ese momento aparece la señora, la agresora, que me empieza a correr de atrás. No había posibilidad de que me la haya cruzado porque yo doblo a la izquierda y ella viene de atrás mío”, explicó el periodista.
En esa línea, agregó: “Cinco segundos después aparece la señora corriendo van a ver cómo ahora pasa un hombre y un joven grabando la situación”.
Marina Calabró, presente en el piso de DDM, también aportó su mirada sobre el material difundido y expresó sus sospechas sobre el inicio de la filmación. “Cuando uno empata esto con el video completo de la situación, que ahora lo vamos a ver, ahí se ve que arrancan a grabar desde antes que la señora te aborde”.
El video que circuló en redes muestra a Candalaft retrocediendo mientras intenta esquivar los golpes y pide que la agresora se detenga. “Señora, suélteme”, se lo escucha decir, mientras ella eleva el tono y lo acusa: “¿Qué me decís ‘negra de m...’?”. El periodista responde de manera contundente: “Yo no la toqué”.
Algunos transeúntes intervinieron para frenar la situación, mientras otra persona continuaba grabando y advertía: “La filmé”. La difusión de las imágenes generó un fuerte impacto y abrió un debate en torno a la agresión sufrida por el periodista en plena calle de Palermo.
