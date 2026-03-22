Conmoción en Santa Fe: una policía fue asesinada de un disparo y detuvieron a su hijo de 15 años
La víctima murió tras recibir un tiro en la cabeza en su casa de Villa Gobernador Gálvez. Investigan si el disparo ocurrió durante una discusión o fue accidental.
Una mujer policía murió tras recibir un disparo en la cabeza en su vivienda de Villa Gobernador Gálvez. Por el hecho, que conmociona a la ciudad, y que tiene como principal sospechoso a su hijo de 15 años.
La víctima fue identificada como Rosalía Yamila La Roza, de 44 años, cabo primero de la Policía Federal Argentina. El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Gustavo Adolfo Bécquer al 1300 y, según las primeras reconstrucciones, la mujer y su hijo mantuvieron una fuerte discusión que derivó en un desenlace trágico.
En ese contexto, el adolescente habría tomado un arma de fuego, que sería la reglamentaria de la agente, y efectuado un disparo que impactó en la cabeza de la mujer.
Tras el hecho, fue el propio joven quien dio aviso a los servicios de emergencia. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias trasladó a la víctima al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde ingresó en estado crítico.
Los médicos constataron una herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica y, a pesar de los intentos por estabilizarla y de haber sido intubada, La Roza falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión.
La investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, que trabaja en la recolección de pruebas y peritajes en la vivienda para esclarecer lo sucedido. Entre los puntos centrales, los investigadores buscan determinar si el disparo fue intencional en medio de la discusión o si se trató de un hecho accidental.
El adolescente quedó demorado y a disposición de la Justicia de menores, mientras avanza una causa que intenta reconstruir con precisión las circunstancias del hecho y el rol que tuvo el arma utilizada en el desenlace.
Caso Jeremías Monzón: seguirá detenida la madre de la joven que encabezó el asesinato en Santa Fe
La Justicia de Santa Fe resolvió esta semana que siga detenida la única adulta imputada en la causa por el crimen de Jeremías Monzón, que fue asesinado a puñaladas en diciembre de 2025.
Nadia Juárez, madre de la adolescente acusada de haber entregado a Jeremías Monzón, seguirá detenida con prisión preventiva mientras se la investiga como partícipe necesaria del crimen porque habría ayudado a los adolescentes que lo perpetraron.
Mientras la familia de Jeremías pide Justicia, la defensa de Nadia Juárez apeló este miércoles la imputación en su contra, un recurso que fue rechazado por el juez Alejandro Tizón después de escuchar las partes.
La audiencia comenzó a las 8.30 en los Tribunales de Santa Fe y la madre de Jeremías, Romina, estuvo presente.
A la salida de los Tribunales, Romina aseguró que la imputada "es muy perversa", y expresó su preocupación extrema porque "esa persona pueda salir a la calle".
"Ayudó a los menores a destruir pruebas", reveló la madre de Jeremías.
Juárez seguirá alojada en un penal de mujeres en Rosario, desde donde este miércoles participó vía Zoom de la audiencia.
Los acusados de apuñalar al menos 20 veces a Jeremías son dos varones, de 14 y 15 años, y la hija de Juárez, que tiene 16 y era la novia del adolescente y lo llevó engañado a un depósito vacío que está ubicado frente a la cancha de Colón de Santa Fe.
La adolescente de 16 años está retenida en un centro de régimen cerrado para menores, pero los otros chicos fueron declarados inimputables, por lo que solo están bajo seguimiento de organismos de niñez de Santa Fe.
Jeremías Monzón fue asesinado el 18 de diciembre pasado en uno de los cuartos del depósito abandonado y estuvo cuatro días desaparecido hasta que alguien encontró su cuerpo en el mismo lugar donde murió.
Con el paso de los días se viralizó un video del crimen, lo que prueba el ensañamiento, la premeditación y la alevosía con la que actuaron.
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