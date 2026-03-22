Conmoción en Santa Fe: una policía fue asesinada de un disparo y detuvieron a su hijo de 15 años

La investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, que trabaja en la recolección de pruebas y peritajes en la vivienda para esclarecer lo sucedido. Entre los puntos centrales, los investigadores buscan determinar si el disparo fue intencional en medio de la discusión o si se trató de un hecho accidental.

El adolescente quedó demorado y a disposición de la Justicia de menores, mientras avanza una causa que intenta reconstruir con precisión las circunstancias del hecho y el rol que tuvo el arma utilizada en el desenlace.

Caso Jeremías Monzón: seguirá detenida la madre de la joven que encabezó el asesinato en Santa Fe

La Justicia de Santa Fe resolvió esta semana que siga detenida la única adulta imputada en la causa por el crimen de Jeremías Monzón, que fue asesinado a puñaladas en diciembre de 2025.

Nadia Juárez, madre de la adolescente acusada de haber entregado a Jeremías Monzón, seguirá detenida con prisión preventiva mientras se la investiga como partícipe necesaria del crimen porque habría ayudado a los adolescentes que lo perpetraron.

Mientras la familia de Jeremías pide Justicia, la defensa de Nadia Juárez apeló este miércoles la imputación en su contra, un recurso que fue rechazado por el juez Alejandro Tizón después de escuchar las partes.

La audiencia comenzó a las 8.30 en los Tribunales de Santa Fe y la madre de Jeremías, Romina, estuvo presente.

jeremias

A la salida de los Tribunales, Romina aseguró que la imputada "es muy perversa", y expresó su preocupación extrema porque "esa persona pueda salir a la calle".

"Ayudó a los menores a destruir pruebas", reveló la madre de Jeremías.

Juárez seguirá alojada en un penal de mujeres en Rosario, desde donde este miércoles participó vía Zoom de la audiencia.

Los acusados de apuñalar al menos 20 veces a Jeremías son dos varones, de 14 y 15 años, y la hija de Juárez, que tiene 16 y era la novia del adolescente y lo llevó engañado a un depósito vacío que está ubicado frente a la cancha de Colón de Santa Fe.

La adolescente de 16 años está retenida en un centro de régimen cerrado para menores, pero los otros chicos fueron declarados inimputables, por lo que solo están bajo seguimiento de organismos de niñez de Santa Fe.

Jeremías Monzón fue asesinado el 18 de diciembre pasado en uno de los cuartos del depósito abandonado y estuvo cuatro días desaparecido hasta que alguien encontró su cuerpo en el mismo lugar donde murió.

Con el paso de los días se viralizó un video del crimen, lo que prueba el ensañamiento, la premeditación y la alevosía con la que actuaron.