"Creer o reventar": Pablo Quirno aseguró que Javier Milei influenció en la victoria de Flávio Bolsonaro
El canciller aseguró, sin ponerse colorado, que desde que Milei insultó públicamente a Lula comenzaron a darse vuelta las encuestas que le aseguraban la reelección.
Después del triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente argentino Javier Milei saludó eufóricamente al candidato de la derecha.
Pero la cosa no terminó ahí. El canciller Pablo Quirno fue como invitado al programa de Luis Majul donde se mostraban eufóricos por la victoria parcial, sin tener en cuenta que deberán enfrentar un balotaje, previsto para el próximo 25 de octubre.
Muy cómodo, en un canal donde el canciller se siente local, no tuvo mejor idea que endilgarle, al menos una parte del triunfo, a Javier Milei. Incluso aseguró, sin ponerse colorado, que cuando el presidente argentino insultó públicamente a su par brasileño, comenzó a dar vuelta las encuestas.
Pero el canciller no se quedó solamente en Brasil sino que aseguró que en los últimos 10 meses hubo 7 elecciones en la región y que todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron sus elecciones, atribuyéndole el triunfo al mandatario argentino y no a un resurgimiento de la derecha a nivel global.
Lo cierto es que la ventaja de Bolsonaro sobre Lula da Silva es de menos de 2 puntos por lo que podría pasar cualquier cosa en la segunda vuelta.
El factor ideológico como motor regional
Desde el inicio de su gestión, Javier Milei consolidó una narrativa fuertemente confrontativa contra las administraciones de izquierda en la región, posicionándose como un referente global de las ideas de la libertad. Tras conocerse los resultados de los comicios en Brasil, el propio jefe de Estado celebró el desempeño del Partido Liberal afirmando que "la libertad avanza en Brasil", en un claro paralelismo con el proceso político local.
Rumbo al balotaje del 25 de octubre
De cara a la segunda vuelta, la diplomacia argentina observa con atención la contienda decisiva. Con una diferencia de menos de dos puntos entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, las tres semanas previas a la votación estarán marcadas por la disputa de ese 7,9% de los votos que se volcaron hacia otras opciones.
Mientras tanto la Cancillería monitorea las derivaciones comerciales y políticas de una eventual alternancia en el Palacio del Planalto.
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