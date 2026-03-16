¿Cuándo se va el calor de Buenos Aires? Un tormentón de hielo aplanará la temperatura

Miércoles 18: Máxima de 24°C y una mínima muy fresca de 15°C .

Jueves 19: Día a puro sol con temperaturas entre 23°C y 18°C.

Sin embargo, para quienes planean actividades al aire libre, el buen tiempo durará poco. Hacia el fin de semana, el pronóstico anticipa el regreso de la inestabilidad. Desde el viernes 20 hasta el domingo 22, se esperan nuevas lluvias y tormentas, manteniendo los termómetros en un rango muy moderado con máximas que no superarán los 26°C.