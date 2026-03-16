¿Cuándo se va el calor de Buenos Aires? Un tormentón de hielo aplanará la temperatura
Tras varias jornadas agobiantes, llega un cambio de tiempo. Se espera un tormentón de hielo que traerá el tan ansiado alivio térmico para el resto de la semana.
Los porteños y bonaerenses transitan las últimas horas de temperaturas extremas. Este lunes 16 de marzo la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano alcanzaron máximas de 33°C y una sensación térmica de 34°C, pero la gran pregunta que todos se hacen finalmente tiene respuesta: el calor tiene las horas contadas gracias a un tormentón de hielo.
Llega el tormentón y el cambio radical de tiempo
De acuerdo al último pronóstico meteorológico, el martes 17 de marzo marcará un punto de inflexión. Se espera una jornada pasada por agua con un 90% de probabilidades de precipitaciones y acumulados que rondarían los 29 milímetros.
Estas tormentas estarán acompañadas por ráfagas de viento (de hasta 52 km/h), lo que provocará un brusco descenso de la temperatura, dejando la máxima en 28°C y la mínima en 20°C.
IMPORTANTE: Mapa en vivo del tormentón en el AMBA: a qué hora son las lluvias fuertes y hasta cuándo se mantienen
¿Cómo sigue el clima el resto de la semana?
El verdadero alivio se sentirá con fuerza a partir del miércoles 18, que presentará cielo algo nublado pero con temperaturas muchísimo más agradables:
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Miércoles 18: Máxima de 24°C y una mínima muy fresca de 15°C.
Jueves 19: Día a puro sol con temperaturas entre 23°C y 18°C.
Sin embargo, para quienes planean actividades al aire libre, el buen tiempo durará poco. Hacia el fin de semana, el pronóstico anticipa el regreso de la inestabilidad. Desde el viernes 20 hasta el domingo 22, se esperan nuevas lluvias y tormentas, manteniendo los termómetros en un rango muy moderado con máximas que no superarán los 26°C.
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