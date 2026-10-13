Descarriló el Tren Patagónico cuando iba de Bariloche a Viedma: qué pasó

Situaciones climáticas imprevisibles

El Tren Patagónico descarriló a la altura de la localidad de Sierra Colorada.

En entrevista con una radio local, el presidente de la empresa provincial, Roberto López, agregó que el descarrilamiento se produjo por “situaciones climáticas que uno no tiene previstas", desestimando una falla mecánica o de mantenimiento.

Explicó que “no es un descarrilo común: el agua corrió tan fuerte que sacó el terraplén de la vía, la dejó sin apoyo y ahí se produjo el descarrilo de la primera locomotora, la automotriz y el vagón cubierto doble".

Sobre el traslado de los pasajeros, López indicó que en el tren “venían estudiantes haciendo su viaje de estudios, gente de la zona y también turistas extranjeros. Una vez que llegamos a Los Menucos, mientras organizábamos los micros, les dimos el desayuno a todos".

Y ratificó que “este fin de semana vamos a suspender el servicio porque no vamos a llegar a tenerlo en condiciones. La situación de la zona es complicada: hay mucho barro, tienen que llegar las máquinas y tenemos que armar el terraplén de nuevo porque la vía quedó en el aire", finalizó el funcionario.