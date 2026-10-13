Descarriló el Tren Patagónico cuando iba de Bariloche a Viedma: qué pasó
La provincia de Río Negro, que gestiona el servicio, informó que el accidente se produjo por “las intensas lluvias, la sudestada y el desborde de cursos de agua registrados en la región”.
El Tren Patagónico, línea que habitualmente cubre la ruta que va desde Viedma a Bariloche, descarriló en la madrugada de este martes con unos 140 pasajeros a bordo, en las cercanías de Sierra Colorada, localidad rionegrina cabecera del departamento Nueve de Julio.
El siniestro se produjo pasadas las 2 de la mañana, cuando la formación se dirigía a su cabecera en la capital de Río Negro, y se informó que no se registraron víctimas ni personas heridas. Incluso, mediante el protocolo de emergencias previsto para estos casos, se hizo retroceder el tren hasta la estación de Los Menucos y se llevó a cabo el operativo de evacuación de todos los pasajeros.
Según informó el gobierno de la provincia, que administra el servicio, el accidente se produjo por “las intensas lluvias, la sudestada y el desborde de cursos de agua registrados en la región”, que “provocaron daños en la infraestructura ferroviaria, incluido el levantamiento de un tramo de vía, lo que ocasionó el descarrilamiento de la locomotora principal del servicio”.
Las autoridades confirmaron que “se coordinó el traslado de los pasajeros, quienes arribaron a destino sin mayores demoras” y señaló que “el personal de la empresa se encuentra trabajando en el lugar para avanzar en la recomposición de la infraestructura afectada”.
“Si bien se atendió la situación que originó el incidente, es necesario completar los trabajos sobre las vías antes de retomar la circulación, a fin de garantizar las condiciones de seguridad requeridas para la prestación del servicio. Por este motivo, se resolvió suspender los viajes previstos para este fin de semana”, completa el comunicado.
Situaciones climáticas imprevisibles
En entrevista con una radio local, el presidente de la empresa provincial, Roberto López, agregó que el descarrilamiento se produjo por “situaciones climáticas que uno no tiene previstas", desestimando una falla mecánica o de mantenimiento.
Explicó que “no es un descarrilo común: el agua corrió tan fuerte que sacó el terraplén de la vía, la dejó sin apoyo y ahí se produjo el descarrilo de la primera locomotora, la automotriz y el vagón cubierto doble".
Sobre el traslado de los pasajeros, López indicó que en el tren “venían estudiantes haciendo su viaje de estudios, gente de la zona y también turistas extranjeros. Una vez que llegamos a Los Menucos, mientras organizábamos los micros, les dimos el desayuno a todos".
Y ratificó que “este fin de semana vamos a suspender el servicio porque no vamos a llegar a tenerlo en condiciones. La situación de la zona es complicada: hay mucho barro, tienen que llegar las máquinas y tenemos que armar el terraplén de nuevo porque la vía quedó en el aire", finalizó el funcionario.
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