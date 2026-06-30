Detuvieron a un hombre que intentó asesinar a su hermano en Villa Soldati

Con esta información, los efectivos policiales lograron establecer el lugar donde se encontraba oculto y montaron un operativo de vigilancia en conjunto con la DDI Lanús de la Policía Bonaerense.

Después de varias horas de observación, el hombre salió de la vivienda y fue detenido.

La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 53, bajo la dirección de Erika Uhrlandt.

Detuvieron a un hombre por abuso sexual, robo y amenazas

Un violento episodio sacudió la madrugada de este lunes en la ciudad de Santa Fe. Efectivos del Comando Radioeléctrico, dependientes de la Unidad Regional I, detuvieron a un sujeto acusado de ingresar a una vivienda, cometer un presunto abuso sexual, amenazar a la víctima con una réplica de un arma de fuego y robarle sus pertenencias.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 06.30 horas en las inmediaciones del cruce de calle Espora y Primer Pasaje.

La intervención policial se inició tras un llamado de alerta a la Central de Emergencias 911, que reportaba amenazas con un arma y un presunto ataque contra la integridad sexual.

Al llegar al lugar de los hechos, el personal policial se entrevistó con la víctima, una mujer de 44 años.

Según su testimonio, el delincuente irrumpió en su domicilio de forma violenta, la amenazó y le sustrajo su teléfono celular, además de cometer la presunta agresión sexual.

Con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por la mujer, los agentes desplegaron de inmediato un operativo de rastrillaje por la zona.

A los pocos minutos, divisaron a un sospechoso que, al notar la presencia de las patrullas, intentó darse a la fuga a pie.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron darle alcance y reducirlo. Durante el cacheo de rutina, se confirmó el secuestro del elemento utilizado para amedrentar a la víctima: una réplica de arma de fuego.

El sospechoso fue trasladado de inmediato a la Comisaría 8ª por razones de jurisdicción, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.