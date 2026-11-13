Detuvieron a un pastor evangélico por presunto abuso sexual a una menor

Fue así como los oficiales, cuando observaron que este hombre salía de la iglesia, lo arrestaron en la vía pública.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 29, a cargo de Carina Rodríguez, y ante la Secretaría 152 de Federico Laderech, avaló la actuación policial por la causa de abuso sexual agravado y ordenó el traslado del detenido a una dependencia de seguridad.

Detuvieron a una mujer en Salta por una causa de distribución de material de abuso sexual infantil

La investigación por presunta distribución de material de abuso sexual infantil avanzó este último miércoles con un allanamiento en la zona norte de la ciudad capital de la provincia de Salta y la detención de una mujer mayor de edad. La causa está a cargo de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo.

El procedimiento incluyó el registro de una vivienda y el secuestro de dispositivos y otros elementos informáticos que serán sometidos a peritajes. El objetivo de esa instancia es preservar los archivos, reconstruir comunicaciones y establecer el alcance de la actividad bajo investigación.

La mujer será sometida en las próximas horas a una audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. La imputación provisoria corresponde al delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, con el agravante vinculado a la edad de las víctimas.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, las actuaciones comenzaron a partir de alertas sobre cuentas y actividad en la plataforma X. Según los elementos incorporados al expediente, los reportes advertían sobre la difusión pública de fotografías y videos con contenido sexual explícito que involucraría a niñas, niños y adolescentes.

Además de las publicaciones visibles en la red social, las autoridades analizan el presunto envío de archivos de características similares a través de mensajes privados entre usuarios.

La causa no se limita a un episodio puntual. De acuerdo con la información reunida hasta ahora, las conductas bajo investigación se habrían repetido durante un período que abarca desde abril de 2025 hasta septiembre de 2026. La determinación de las fechas, los contenidos y la modalidad de distribución será parte de las diligencias que continúan en curso.

Las tareas de investigación permitieron relacionar los identificadores digitales utilizados en la plataforma con la mujer detenida y, a partir de esa vinculación, establecer el domicilio donde se concretó el allanamiento.

Tras el allanamiento, la fiscalía dispuso que se avance con el estudio técnico de los equipos incautados. La revisión buscará determinar si contienen archivos vinculados con los hechos investigados, establecer posibles conexiones con otras cuentas, reconstruir las comunicaciones utilizadas para la distribución y verificar si se emplearon otras plataformas digitales.