El reclamo de víctimas de abuso sexual cometido por miembros del clero que no fueron recibidas por León XIV
Mientras el Pontífice mantuvo un cónclave reservado con cinco personas, colectivos y asociaciones de sobrevivientes cuestionan los criterios de selección y reclaman ser escuchados de forma institucional.
En una jornada atravesada por una intensa agenda institucional y la devoción masiva de la feligresía, el papa León XIV protagonizó este lunes una de las actividades de mayor sensibilidad humana y espiritual de su estadía en la Argentina. En un marco de estricta reserva y resguardo, el Santo Padre recibió a cinco personas que fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica, en una audiencia especial que se extendió durante más de una hora y que no figuraba en la nómina de actividades oficiales distribuidas previamente por la Santa Sede.
La decisión de mantener la audiencia fuera del cronograma protocolar respondió al criterio de preservar la privacidad absoluta de los asistentes, evitar la exposición mediática de quienes atravesaron experiencias traumáticas en el seno de la institución y garantizar un entorno de contención genuina. Lejos de la rigidez de los actos masivos o los compromisos con la dirigencia política, el Pontífice dedicó ese espacio exclusivo a la escucha atenta de las vivencias planteadas por cada uno de los convocados, en lo que significó un gesto institucional de alto impacto para la pastoral de reparación.
Los nombres del reclamo: quiénes denunciaron la exclusión
Sin embargo, la reducida dimensión del cónclave, limitado estrictamente a cinco personas elegidas bajo el ala del Episcopado local, encendió el reclamo inmediato de las principales referentes que encabezan las denuncias judiciales contra el clero en el país. Voceras de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, como Julieta Añazco, junto a representantes de víctimas del Instituto Próvolo de Mendoza y de las causas abiertas contra la Fundación Felices los Niños del tristemente célebre Padre Grassi, hicieron público su malestar al quedar marginadas del encuentro.
Desde estas agrupaciones denunciaron que la comitiva papal y la cúpula eclesiástica argentina armaron "un filtro a medida" para seleccionar voces moderadas o afines a las diócesis locales, evitando así el cruce cara a cara con las denunciantes que exigen la apertura total de los archivos secretos de la Iglesia. Las víctimas excluidas remarcaron que presentaron carpetas y pedidos formales de audiencia meses antes del arribo de León XIV a Buenos Aires, pero que la respuesta institucional fue el silencio o la evasiva burocrática.
Entre el filtro protocolar y la deuda de justicia
El reclamo de las referentes no se limita al despecho de una agenda cancelada: apuntan a la falta de avances concretos en la quita de licencias sacerdotales a curas imputados que siguen ejerciendo en parroquias bonaerenses y del interior. Para Añazco y los colectivos de denunciantes, estas reuniones relámpago a puertas cerradas funcionan más como una maniobra de control de daños mediático que como una verdadera voluntad de juzgar el encubrimiento sistémico.
Con este marco de protestas en las inmediaciones de los actos oficiales, la estadía del Pontífice dejó al descubierto la enorme grieta entre la agenda de gestos simbólicos del Vaticano y el reclamo urgente de las víctimas con nombre y apellido que siguen esperando verdad, sanciones canónicas y justicia efectiva en los tribunales.
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