El reclamo de víctimas de abuso sexual cometido por miembros del clero que no fueron recibidas por León XIV

En una jornada atravesada por una intensa agenda institucional y la devoción masiva de la feligresía, el papa León XIV protagonizó este lunes una de las actividades de mayor sensibilidad humana y espiritual de su estadía en la Argentina. En un marco de estricta reserva y resguardo, el Santo Padre recibió a cinco personas que fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica, en una audiencia especial que se extendió durante más de una hora y que no figuraba en la nómina de actividades oficiales distribuidas previamente por la Santa Sede.