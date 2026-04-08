Dos mujeres se trenzaron en una discusión de tránsito en La Plata: "No puedo respirar"

Momentos antes de la estremecedora escena las dos mujeres habían estado discutiendo por un altercado en el tránsito siempre convulsionado de La Plata.

La mujer de negro conducía una moto -y de hecho, en el video viral del episodio se ve que su casco aún está cerca suyo sobre el asfalto- y al parecer tuvo un acercamiento temerario con el auto que manejaba la de naranja.

Cuando el video se hizo viral, la abuela de la mujer de naranja comentó en una publicación de Instagram que la motociclista de negro sacó un arma blanca de su ropa y encargó a su nieta: "Le pegó una piña y la rozó con el cuchillo", dijo.

Además, la conductora del auto sufrió una lesión en el ojo y como fue rozada por un cuchillo su abuela afirmó que fue víctima de "una tentativa de homicidio".

abuela

Esa misma fuente relató que existe una denuncia realizada en la comisaría 9° de La Plata pero no contra la motociclista, cuyo cuchillo "no aparece en la comisaría" , sino contra la conductora del auto, la mujer de naranja.

Aunque en el video viral se podía escuchar a la motociclista diciendo que no podía respirar, la abuela de la conductora del auto aseguró que "se fue muy piola en su moto" cuando llegó la policía al lugar de la pelea.

"Mi nieta solo se defendió para que no la matara con el cuchillo. Mañana debe presentarse ante el cuerpo médico", señaló la usuaria de Instagram, identificada como Adriana Mercedes.