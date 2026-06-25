El presidente firmó el Decreto Ejecutivo N° 431 y habrá feriado en Ecuador por la victoria en el Mundial 2026
El presidente Daniel Noboa anunció un feriado nacional en Ecuador para celebrar la épica clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.
Tras el sorpresivo e histórico triunfo de la selección nacional ante Alemania por la fase de grupos del Mundial 2026, el gobierno de Ecuador decidió suspender la jornada laboral en todo el territorio al decretar un feriado. La medida busca extender los festejos populares por el anhelado pase a los dieciseisavos de final del certamen.
La locura en el Mundial 2026 y el decreto oficial
La Tricolor venció a los teutones por 2 a 1 en el estadio de Nueva Jersey, en Estados Unidos, logrando sumar cuatro puntos vitales. Con este resultado, el combinado sudamericano se aseguró su boleto a la siguiente ronda gracias a la tabla de los mejores terceros.
El presidente Daniel Noboa utilizó sus redes sociales para felicitar al plantel y confirmar la sorpresiva noticia. "Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado! Viva el Ecuador", publicó el mandatario en su cuenta de X a las 18:29 horas.
IMPORTANTE: A qué hora cae nieve hoy en Buenos Aires: el mapa de las inminentes nevadas y el frío extremo
La decisión gubernamental se oficializó luego mediante el Decreto Ejecutivo N° 431. Este documento formal establece que se suspende la jornada de trabajo tanto para el sector público como para el ámbito privado durante el viernes 26 de junio de 2026, aclarando explícitamente en su artículo 2 que el descanso establecido "no será recuperable".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario