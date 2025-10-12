El límite de edad con la que te permitirán conducir tu vehículo.

De 65 a 70 años: deben renovarla cada tres años.

Mayores de 70 años: este grupo debe renovar obligatoriamente de forma anual, sin excepciones.

Qué se necesita para renovar la licencia

Una de las novedades con las nuevas normativas para obtener el registro es que al renovarla, todos los conductores deberán presentar un certificado de aptitudes psicofísicas, sin importar la edad.

Para realizar este trámite, pueden acercarse a un centro médico público o privado con un especialista registrado en la ANSV. Cualquier establecimiento puede inscribirse para hacer estos chequeos si cuenta con el equipamiento adecuado.

El mismo especialista será quien cargue la certificación a la página oficial para confirmar la renovación instantánea. Sin embargo, si el conductor no aprueba este control, podría perder la licencia o ser rechazado.

Cómo obtener la licencia de conducir digital

Para obtenerla, deben acceder a la aplicación de "Mi Argentina", crear una cuenta o iniciar sesión con el CUIL y la contraseña. Una vez que validen sus datos personales, el documento aparecerá junto al DNI. Es importante destacar que tiene la misma validez que la versión física y se actualiza cada 24 horas con un token para garantizar su seguridad.

En el caso de las categorías particulares (A, B y G), la renovación se simplifico. Después de que el médico cargue la aptitud psicofísica aprobada en el sistema, tendrán el registro automáticamente en la aplicación.