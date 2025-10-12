El límite de edad con la que te permitirán conducir tu vehículo
Transitar con el carnet vencido puede ser desencadenantes en multas elevadas y complejos de abonar. Conocé todos los detalles en la nota.
La licencia de conducir digital llegó a la Argentina con el objetivo de agilizar trámites y ofrecer mayor seguridad. Si bien implementación fue vista de reojo por diferentes provincias, el paso del tiempo hizo que todas acepten esta nueva modalidad.
Sin embargo, circular con la licencia vencida puede desencadenar en sanciones económicas graves para los conductores, motivo por el cual es importante tenerla actualizada. Este es el proceso de renovación de la licencia de conducir digital.
La duración que tendrá la licencia de conducir
La licencia de conducir tendrá una duración que variará según la edad del titular al momento de tramitarla. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) busca que los conductores cumplan con ciertas condiciones para circular de forma segura y evitar accidentes:
- Menores de 21 años: validez de cinco años, solo para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola).
- Titular de 21 a 65 años: la licencia durará cinco años sin necesidad de renovación durante ese periodo.
- De 65 a 70 años: deben renovarla cada tres años.
- Mayores de 70 años: este grupo debe renovar obligatoriamente de forma anual, sin excepciones.
Qué se necesita para renovar la licencia
Una de las novedades con las nuevas normativas para obtener el registro es que al renovarla, todos los conductores deberán presentar un certificado de aptitudes psicofísicas, sin importar la edad.
Para realizar este trámite, pueden acercarse a un centro médico público o privado con un especialista registrado en la ANSV. Cualquier establecimiento puede inscribirse para hacer estos chequeos si cuenta con el equipamiento adecuado.
El mismo especialista será quien cargue la certificación a la página oficial para confirmar la renovación instantánea. Sin embargo, si el conductor no aprueba este control, podría perder la licencia o ser rechazado.
Cómo obtener la licencia de conducir digital
Para obtenerla, deben acceder a la aplicación de "Mi Argentina", crear una cuenta o iniciar sesión con el CUIL y la contraseña. Una vez que validen sus datos personales, el documento aparecerá junto al DNI. Es importante destacar que tiene la misma validez que la versión física y se actualiza cada 24 horas con un token para garantizar su seguridad.
En el caso de las categorías particulares (A, B y G), la renovación se simplifico. Después de que el médico cargue la aptitud psicofísica aprobada en el sistema, tendrán el registro automáticamente en la aplicación.
