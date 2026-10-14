El papa León XIV agradeció las oraciones y el apoyo de los fieles desde el sanatorio, tras su cirugía pulmonar

“Como saben, no he podido estar con ustedes durante estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos. El hecho de que hayan compartido sus experiencias y hayan escuchado con atención es, sin duda, un regalo para toda la Iglesia”, expresó el Santo Padre. En el mismo texto, extendió su agradecimiento a las familias y a las autoridades eclesiásticas por el respaldo brindado mientras transita el período de reposo.