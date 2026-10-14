El papa León XIV agradeció las oraciones y el apoyo de los fieles desde el sanatorio, tras su cirugía pulmonar
Después de que le extirparan un tumor maligno en el pulmón derecho, el Vaticano confirmó que evoluciona de manera favorable.
El papa León XIV envió un mensaje de gratitud a los fieles y a la comunidad eclesial tras haber sido intervenido quirúrgicamente en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado en proceso de recuperación. A través de una misiva difundida por la Santa Sede en el marco de la clausura de un encuentro por el décimo aniversario de la exhortación Amoris Laetitia, el pontífice expresó su reconocimiento por el acompañamiento espiritual recibido durante sus días de convalecencia.
“Como saben, no he podido estar con ustedes durante estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos. El hecho de que hayan compartido sus experiencias y hayan escuchado con atención es, sin duda, un regalo para toda la Iglesia”, expresó el Santo Padre. En el mismo texto, extendió su agradecimiento a las familias y a las autoridades eclesiásticas por el respaldo brindado mientras transita el período de reposo.
Evolución de la salud y acompañamiento de los fieles
La noticia sobre la internación del pontífice generó muestras de afecto y cadenas de oración en distintas partes del mundo. Desde el anuncio de la intervención, miles de personas se congregaron de forma virtual y presencial en iglesias y catedrales para pedir por la pronta recuperación del Santo Padre, acompañando de cerca las novedades brindadas de forma oficial.
Por su parte, el equipo que lo asiste indicó que el Papa mantiene un estado de ánimo positivo mientras cumple con el reposo indicado por los profesionales. Las autoridades eclesiásticas destacaron la fortaleza del pontífice y agradecieron las innumerables muestras de afecto enviadas por líderes internacionales, representantes religiosos y ciudadanos de diversos países.
Suspensión de audiencias y expectativas por la gira sudamericana
Como parte del protocolo de recuperación previsto para un período inicial de siete días, la Santa Sede resolvió cancelar la agenda de audiencias públicas y privadas del pontífice hasta el próximo martes 20 de octubre. El Santo Padre oficia misa desde su habitación en el sanatorio mientras cumple con las indicaciones de descanso dispuestas por el cuerpo médico.
El cuadro de salud abrió interrogantes sobre la realización de su gira internacional programada entre el 6 y el 17 de noviembre, la cual contempla trayectos aéreos de larga distancia y visitas institucionales a Uruguay, la Argentina y Perú. Cualquier definición respecto a la concreción de los compromisos de la agenda internacional será comunicada oficialmente una vez que el pontífice reciba el alta y regrese al Palacio Apostólico.
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