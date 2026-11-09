El papa León XIV llegó a la UCA entre una ovación y aplausos para el encuentro con el mundo del trabajo
El sumo pontífice fue recibido entre aplausos y una cálida ovación en la UCA para encabezar un encuentro clave con el mundo del trabajo.
Tras encabezar la masiva misa ante más de dos millones de personas en Palermo, el papa León XIV arribó este lunes por la tarde a la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero, donde fue recibido entre una cálida ovación y sostenidos aplausos por autoridades académicas, estudiantes y dirigentes del sector laboral.
El ingreso del pontífice al auditorio de la sede universitaria marcó el inicio de una de las citas de mayor peso institucional de su gira apostólica, destinada a reflexionar sobre el empleo, la educación técnica y el rol de las instituciones en la sociedad actual.
Una calurosa bienvenida institucional
A su arribo al campus universitario, León XIV fue recibido por las máximas autoridades de la casa de altos estudios y del Episcopado. Al ingresar al recinto principal, los presentes puestos de pie lo recibieron con un prolongado aplauso que interrumpió el protocolo inicial.
Del encuentro participan referentes del ámbito laboral, dirigentes sindicales, empresarios, docentes, referentes de cooperativas y alumnos de distintas facultades.
La expectativa por el discurso ante el sector laboral y académico
La visita a la UCA genera una fuerte expectativa en el marco de la agenda del lunes feriado, ya que el Santo Padre expondrá su visión sobre la dignidad del trabajo, la educación técnica profesional y el diálogo entre la academia y las necesidades sociales de la población.
Con este encuentro en Puerto Madero, la jornada de León XIV se encamina hacia su tramo final de este lunes, que incluirá la reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana junto a los obispos argentinos.
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