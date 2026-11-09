Por qué el papa León XIV cambió su agenda en Argentina a último momento: su encuentro antes de ir a la UCA
Previo a su llegada a la UCA, el sumo pontífice se retrasó en la Nunciatura por una reunión que se desconocía de la agenda. Los detalles.
La ajustada e intensa agenda del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires registró una inesperada modificación temporal en la tarde de este lunes. El sumo pontífice demoró su salida pactada desde la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, hacia la sede de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) para presidir el encuentro con el mundo del trabajo.
La razón del atraso no respondió a inconvenientes logísticos ni a problemas de protocolo, sino a una significativa reunión llevada a cabo en absoluta reserva con cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero en instituciones eclesiásticas.
El histórico cara a cara formaba parte del itinerario preconcebido por el Santo Padre para su estadía en la Argentina, aunque la fecha, el horario y la locación exacta se mantuvieron bajo estricto secreto de sumario sin comunicación previa en la grilla oficial. Esta determinación institucional obedeció a una cuidada política de protección hacia las víctimas, buscando garantizar un entorno de absoluta privacidad, resguardo y serenidad para que los damnificados pudieran mantener el diálogo con el Pontífice sin la presión ni el acoso mediático.
El abordaje de estos hechos vuelve a situar en el centro de la escena pública los persistentes reclamos sociales y judiciales por justicia, reparación integral y la implementación de protocolos estrictos de prevención dentro de las instituciones religiosas. Ante este contexto, la Santa Sede emitió un comunicado aclaratorio tras el encuentro en el que precisó que “están previstos algunos encuentros con personas que han sido víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia”, formalizando así la postura de la diplomacia vaticana durante la gira sudamericana.
La iniciativa del máximo referente de la Iglesia Católica persigue el propósito inequívoco de manifestar su empatía y acompañamiento directo a quienes padecieron y continúan sufriendo las duras secuelas de dicha violencia institucional. Asimismo, desde el Vaticano remarcaron la voluntad de trabajar a la par de los afectados para consolidar vías efectivas de reparación y garantizar que la estructura eclesial se transforme de manera definitiva en un ámbito totalmente seguro para niños, jóvenes y la comunidad en su conjunto.
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