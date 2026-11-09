Por qué el papa León XIV cambió su agenda en Argentina a último momento: su encuentro antes de ir a la UCA

El abordaje de estos hechos vuelve a situar en el centro de la escena pública los persistentes reclamos sociales y judiciales por justicia, reparación integral y la implementación de protocolos estrictos de prevención dentro de las instituciones religiosas. Ante este contexto, la Santa Sede emitió un comunicado aclaratorio tras el encuentro en el que precisó que “están previstos algunos encuentros con personas que han sido víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia”, formalizando así la postura de la diplomacia vaticana durante la gira sudamericana.