Emotivo video: el papa León XIV bendijo a una pareja argentina que se casa el próximo sábado
Durante su estadía en la Nunciatura en Argentina, una pareja esperó al sumo pontífice y fueron bendecidos antes de casarse.
La visita del papa León XIV a la Argentina continúa dejando momentos de profunda emoción y cercanía con la feligresía. En la jornada del domingo, una pareja de jóvenes argentinos vivió una experiencia inolvidable al pie de la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de Buenos Aires, donde lograron recibir la bendición matrimonial directa del sumo pontífice a menos de una semana de dar el sí en el altar.
La emotiva secuencia quedó registrada en video y se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en las redes sociales.
Emotivo video: el papa León XIV bendijo a una pareja argentina que se casa el próximo sábado
Los protagonistas de esta historia son Juan Tomás Widow y Paloma Arnau, quienes se casarán el próximo sábado 14 de noviembre.
Con la ilusión de captar la atención del santo padre antes de su salida de la sede diplomática de la Santa Sede, los novios exhibieron un cartel escrito a mano con una propuesta bien directa: “Santo Padre, nos vamos a casar este sábado 14/11. ¿Nos daría su bendición?”.
Al percatarse de la pancarta, León XIV los miró, asintió con la cabeza y extendió su bendición hacia ellos acompañando el gesto con una sonrisa cálida, instante que el propio novio grabó para compartirlo en su cuenta de Instagram bajo la frase: “¡La felicidad es total!”.
En diálogo exclusivo con el medio EWTN News Español, el novio expresó su inmensa alegría por lo sucedido al remarcar que “fue una forma súper especial de iniciar nuestra semana de casamiento”. Juan Tomás se desempeña como organizador del Congreso Fe, Arte y Mito —espacio volcado al análisis de la obra de autores como Tolkien, Chesterton y C.S. Lewis—, mientras que Paloma lidera el proyecto "Clave de don", una iniciativa orientada al acompañamiento espiritual de novias católicas en la previa de sus bodas.
Sin embargo, el camino hacia este emotivo desenlace estuvo marcado por la incertidumbre organizativa. Antes de oficializarse el itinerario papal en suelo argentino, la pareja temía que las fechas del evento religioso coincidieran con el día de la boda, obligando a los invitados a ausentarse.
Al respecto, el joven confesó: “Que la gente tuviera que elegir entre una cosa y otra era lo que queríamos evitar”. Tras confirmarse la agenda, las dudas quedaron despejadas y la semana previa al casamiento coronó de la mejor manera, sobre lo cual el novio reflexiónó: “Al final, todo nos salió tan redondo que decimos, bueno, Dios claramente sabe más y lo tenía planificado a la perfección”.
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