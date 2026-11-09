Emotivo video: el papa León XIV bendijo a una pareja argentina que se casa el próximo sábado

En diálogo exclusivo con el medio EWTN News Español, el novio expresó su inmensa alegría por lo sucedido al remarcar que “fue una forma súper especial de iniciar nuestra semana de casamiento”. Juan Tomás se desempeña como organizador del Congreso Fe, Arte y Mito —espacio volcado al análisis de la obra de autores como Tolkien, Chesterton y C.S. Lewis—, mientras que Paloma lidera el proyecto "Clave de don", una iniciativa orientada al acompañamiento espiritual de novias católicas en la previa de sus bodas.

Sin embargo, el camino hacia este emotivo desenlace estuvo marcado por la incertidumbre organizativa. Antes de oficializarse el itinerario papal en suelo argentino, la pareja temía que las fechas del evento religioso coincidieran con el día de la boda, obligando a los invitados a ausentarse.

Al respecto, el joven confesó: “Que la gente tuviera que elegir entre una cosa y otra era lo que queríamos evitar”. Tras confirmarse la agenda, las dudas quedaron despejadas y la semana previa al casamiento coronó de la mejor manera, sobre lo cual el novio reflexiónó: “Al final, todo nos salió tan redondo que decimos, bueno, Dios claramente sabe más y lo tenía planificado a la perfección”.