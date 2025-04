El próximo fin de semana extralargo está a la vuelta de la esquina: cuándo es y de cuántos días será

Este año, el Día del Trabajador cae jueves, lo que llevó a muchos a especular sobre un posible feriado trasladado al viernes 2 para generar un fin de semana largo. Sin embargo, el Gobierno aclaró que este feriado no se moverá, ya que está establecido por la Ley 27.399 y solo podría modificarse con una reforma legislativa. En cambio, se confirmó que el viernes 2 de mayo será un “Día no laborable con fines turísticos”. Aunque muchos esperaban un fin de semana extendido, el Gobierno Nacional aclaró que el viernes 2 de mayo será un “Día no laborable con fines turísticos”.

marcha dia del trabajador Ignacio Petunchi

Calendario de feriados 2025