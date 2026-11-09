Ante empresarios, el papa León XIV llamó a priorizar el bien común por sobre el derecho a la propiedad privada

Y sumó: "Hoy en día, el trabajo -en su fundamento antropológico y en la dimensión global que lo caracteriza- se enfrenta no sólo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta".

"Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en la explotación de todos los componentes del mundo laboral. A los trabajadores sólo se los valora por su eficiencia, una realidad que tiene una urgencia sin precedentes a la luz de la perspectiva de la ecología integral, formulada por el papa Francisco, según la cual el trabajo contribuye a la gestión responsable de la creación", apuntó, citando nuevamente a su antecesor.

Finalmente, señaló: "Privar a una persona de trabajo es herir su dignidad. Ya desde los orígenes de la naturaleza, el trabajo forma parte del modo en que nosotros colaboramos con la creación de Dios para perfeccionar el mundo".