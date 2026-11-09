Ante empresarios, el papa León XIV llamó a priorizar el bien común por sobre el derecho a la propiedad privada
El Santo Padre fue claro en la UCA al referirse al bien común y al trabajo como aquello que dignifica la vida humana, por lo que no puede ser negado a nadie.
En su paso por la Universidad Católica Argentina (UCA), el papa León XIV volvió a mostrarse contrario a los valores libertarios, que ponen por encima del bien social el derecho a la propiedad privada. En este sentido, el Santo Padre indicó: "El bien común exige superar al individualismo estéril y el utilitarismo corporativista".
En este sentido, sumó: "El principio de la dignidad se vincula con el principio del bien común, definido como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible, tanto a las asociaciones como a cada uno de sus miembros, el logro más pleno de la propia realización".
Luego, manifestó: "Desde la perspectiva cristiana, además, contemplamos el trabajo como un medio de santificación, ya que al realizarlo cumplimos la voluntad del Altísimo. Tal y como leemos en las primeras páginas de la Biblia, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara".
Y añadió: "Este mandato bíblico fundamenta el principio universal de los bienes. Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad".
Qué dijo el papa León XIV sobre el trabajo y su cualidad dignificadora para el ser humano
En relación a la necesidad de trabajo para todos, León XIV concientizó: "El trabajo no es un instrumento de conflicto, sino que contribuye a construir la realidad social mediante la aportación de todos y respetando el orden de la creación. Esta convicción sigue siendo actual, por mucho que cambien las circunstancias que nos rodean e, incluso, la propia estructura del trabajo".
Y sumó: "Hoy en día, el trabajo -en su fundamento antropológico y en la dimensión global que lo caracteriza- se enfrenta no sólo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta".
"Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en la explotación de todos los componentes del mundo laboral. A los trabajadores sólo se los valora por su eficiencia, una realidad que tiene una urgencia sin precedentes a la luz de la perspectiva de la ecología integral, formulada por el papa Francisco, según la cual el trabajo contribuye a la gestión responsable de la creación", apuntó, citando nuevamente a su antecesor.
Finalmente, señaló: "Privar a una persona de trabajo es herir su dignidad. Ya desde los orígenes de la naturaleza, el trabajo forma parte del modo en que nosotros colaboramos con la creación de Dios para perfeccionar el mundo".
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