León XIV defendió las '3T' de Francisco: "Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social"

En ese mismo pasaje, diferenció la acción comunitaria del mero asistencialismo estatal. "Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias. Con su demanda de inclusión social, ellos abogan por esas tres T: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social", remarcó de forma contundente.

El papa León XIV y el respaldo explícito a la economía popular

El discurso del pontífice en Puerto Madero significó una clara ratificación de la Doctrina Social de la Iglesia respecto al valor del trabajo informal organizado y la validez del reclamo por las "3T" (tierra, techo y trabajo).

Sus palabras generaron un fuerte impacto en el marco del encuentro laboral en la UCA, consolidando uno de los ejes más potentes de su agenda social en el país antes de encabezar la reunión interreligiosa y la celebración de Vísperas en la Catedral.