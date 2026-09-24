TikTok etiquetó 3.000 millones de videos creados con Inteligencia Artificial y combatirá el spam
La plataforma TikTok ya identificó miles de millones de publicaciones hechas con inteligencia artificial y frenará las cuentas falsas.
A medida que las tecnologías transforman el ecosistema digital, TikTok intensifica sus herramientas para promover un entorno seguro y transparente. La aplicación implementó un masivo sistema de identificación que ya alcanzó a miles de millones de publicaciones, al tiempo que prepara nuevas medidas para neutralizar la proliferación de cuentas falsas.
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Cómo detecta TikTok el spam y los contenidos con IA
La compañía confirmó que ya colocó etiquetas de advertencia en más de 3.000 millones de videos, combinando herramientas para creadores, marcas de agua invisibles y el estándar internacional de credenciales de contenido C2PA, del cual ahora integra su Comité Directivo.
Frente a la creciente circulación de material sintético de baja calidad que busca desplazar a los creadores genuinos, la red social desplegará nuevas funciones para frenar el spam automatizado. Las acciones se concentrarán prioritariamente en temáticas sensibles donde la desinformación representa un riesgo directo:
- Política y actualidad
- Asesoramiento financiero
- Salud y contenido médico
Esta política profundiza una serie de controles continuos que permitieron dar de baja más de 86 millones de perfiles apócrifos únicamente durante los primeros tres meses de 2026.
En paralelo al bloqueo técnico, la empresa busca capacitar a la audiencia mediante programas de alfabetización digital. Para ello, sumó un Centro de Información interno con guías elaboradas junto a referentes como NAMLE y Henry Ajder, y ya invirtió más de 4 millones de dólares en alianzas educativas con organizaciones como No Filtr y Raspberry Pi para enseñar a reconocer piezas manipuladas.
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