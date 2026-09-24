TikTok etiquetó 3.000 millones de videos creados con Inteligencia Artificial y combatirá el spam

En paralelo al bloqueo técnico, la empresa busca capacitar a la audiencia mediante programas de alfabetización digital. Para ello, sumó un Centro de Información interno con guías elaboradas junto a referentes como NAMLE y Henry Ajder, y ya invirtió más de 4 millones de dólares en alianzas educativas con organizaciones como No Filtr y Raspberry Pi para enseñar a reconocer piezas manipuladas.