Habló la tripulante de cabina víctima de gordofobia en una entrevista laboral: "Es fuerte la impunidad de la empresa"

Cuando le consultó a la reclutadora qué "podía mejorar para la próxima". La respuesta fue: "Honestamente, tenés que perder peso" y "volvé en seis meses, sos muy linda, tu nivel de inglés es muy bueno pero tenés que bajar de peso".

Consciente de que había sido un acto discriminatorio, la mujer le dijo "no digas que dijimos esto porque no habla bien de la empresa".

Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada.

Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines.

Macchi aseguró que jamás pensó que su historia iba a tener esta repercusión. "Agradezco que me lo hayan dicho a mí y no a alguien con trastornos alimenticios, a alguien a quien le hacen ese comentario y no se sabe cómo puede reaccionar", manifestó.

Además, reflexionó: "Creo que se visibilizó porque alguien a quien le afecte más no lo hablaría, un montón de gente me dijo que no se lo hubiese bancado" y añadió que "es muy fuerte que digan eso, pero más fuerte es la impunidad con la que se maneja la empresa".

La azafata dijo que recibió muchos mensajes que la alentaron a seguir buscando trabajo y repudiaban el accionar de la entrevista pero también otros sobre que debía "salir a correr y comer más sano".