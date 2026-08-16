Escándalo: juez fumó y tomó vino en plena audiencia virtual, y fue apartado de su cargo

En aquel entonces, el juez protagonizó un episodio escandaloso al presentarse con claros signos de ebriedad en el domicilio de una camarista para reclamar por un concurso de ascenso. Según el testimonio del personal de seguridad del edificio, el magistrado llegó caminando de manera tambaleante y con una lata de cerveza en la mano. Aquella falta le valió un sumario interno y una posterior advertencia formal.

A este prontuario de conducta se le sumó recientemente una denuncia por violencia de género radicada por su expareja, quien lo acusó de haberla amenazado e insultado, logrando que la Justicia dictara una medida de protección urgente a su favor.

Hasta el momento, ni el tribunal encargado de evaluar su destitución definitiva ni la defensa legal del magistrado emitieron declaraciones públicas sobre el expediente que determinará su futuro definitivo en la magistratura brasileña.