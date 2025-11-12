Moreno: un jubilado encontró de madrugada un ladrón en su casa y lo mató de un escopetazo

Pero las rejas no protegieron al jubilado de lo que se encontró esa madrugada: había un hombre vestido de negro y con guantes de látex que husmeaba en su living comedor como si fuese el dueño de casa. Era Vega.

A pesar de la poca luz, el jubilado logró hacerse de su escopeta y le disparó al ladrón, que recibió al menos dos balazos.

No está claró quién llamó a la Policía pero personal de la Comisaría 1a de Moreno se presentó en la casa poco después de los disparos y el servicio de emergencias retiró a Vega, que murió en un hospital local horas más tarde, informó el sitio Semanario Actualidad.

En principio, la orden desde la UFI No 8 de Moreno fue que se realice una autopsia al cuerpo de Vega para descubrir exactamente qué le pasó.