Moreno: un jubilado encontró de madrugada un ladrón en su casa y lo mató de un escopetazo
El hombre de 75 años estaba intentando descansar en su domicilio cuando de repente lo despertó un ruido. Podría ser un caso de legítima defensa.
Un jubilado de 75 años mató de un escopetazo a un ladrón que entró el martes pasado a robar su casa en el barrio La Perlita, en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. La Justicia dispuso que siga en libertad mientras se determina cómo ocurrieron los hechos.
El vecino, cuyo nombre no trascendió, podría haber cometido un exceso en el ejercicio de su derecho a legítima defensa. El caso está en manos de la fiscal Verónica Pittella, que no pidió su detención.
Mientras tanto, el ladrón fue identificado como Fernando Javier Vega, de 40 años, quien recibió al menos dos disparos de una escopeta Mossberg calibre .12/70 del dueño de casa. El delincuente murió horas más tarde en un hospital de Moreno.
Cómo fue el confuso episodio en el que un ladrón fue baleado dos veces
Eran casi las 4 de la mañana del martes pasado cuando un hombre de 75 años escuchó ruidos inusuales dentro de su propia casa.
El inmueble está ubicado sobre la calle 12 de octubre del barrio La Perlita, en Moreno, y tiene rejas en las ventanas justamente por la inseguridad.
Pero las rejas no protegieron al jubilado de lo que se encontró esa madrugada: había un hombre vestido de negro y con guantes de látex que husmeaba en su living comedor como si fuese el dueño de casa. Era Vega.
A pesar de la poca luz, el jubilado logró hacerse de su escopeta y le disparó al ladrón, que recibió al menos dos balazos.
No está claró quién llamó a la Policía pero personal de la Comisaría 1a de Moreno se presentó en la casa poco después de los disparos y el servicio de emergencias retiró a Vega, que murió en un hospital local horas más tarde, informó el sitio Semanario Actualidad.
En principio, la orden desde la UFI No 8 de Moreno fue que se realice una autopsia al cuerpo de Vega para descubrir exactamente qué le pasó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario