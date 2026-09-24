Sismo de 4,4 sacudió el norte de Neuquén: vigilan la actividad volcánica en la zona

Un sismo de magnitud 4,4 se registró este jueves por la noche en el norte de la provincia de Neuquén, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento ocurrió a las 20.19 y tuvo una profundidad de 180 kilómetros, una característica habitual de los eventos sísmicos de la región cordillerana.