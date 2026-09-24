Sismo de 4,4 sacudió el norte de Neuquén: vigilan la actividad volcánica en la zona
El movimiento telúrico de magnitud 4,4 se registró en la noche de este jueves y fue percibido en Caviahue y otras localidades cercanas del norte neuquino.
Un sismo de magnitud 4,4 se registró este jueves por la noche en el norte de la provincia de Neuquén, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento ocurrió a las 20.19 y tuvo una profundidad de 180 kilómetros, una característica habitual de los eventos sísmicos de la región cordillerana.
Hasta el momento, no fueron reportados daños ni víctimas, y el evento fue percibido de manera leve en las zonas cercanas. Las autoridades continúan con el monitoreo habitual de la actividad sísmica y volcánica en la región.
El epicentro se localizó 39 kilómetros al norte de la localidad de Caviahue, en una zona montañosa cercana a la frontera con Chile. De acuerdo con los datos oficiales, el temblor se produjo a 304 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén y 552 kilómetros al sur de Mendoza.
Actividad volcánica del lado chileno
El movimiento telúrico en Neuquén coincidió con una jornada de actividad sísmica en el complejo volcánico Nevados de Chillán, del lado chileno, donde el Sernageomin mantiene alerta técnica amarilla por movimientos de fluidos internos. Durante la mañana, las estaciones de monitoreo habían registrado un sismo de largo período asociado al desplazamiento de fluidos dentro del sistema volcánico.
Las autoridades chilenas reforzaron el monitoreo, aunque aclararon que no se verificaron emisiones superficiales debido a las condiciones meteorológicas adversas. Por el momento, no se estableció una relación directa entre el sismo registrado en Neuquén y la actividad del Nevados de Chillán, aunque ambos fenómenos se desarrollaron en la misma franja cordillerana activa.
El norte neuquino suele registrar movimientos vinculados a la dinámica tectónica y volcánica de los Andes. Localidades como Caviahue, Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo se encuentran próximas a sistemas volcánicos monitoreados de manera permanente por organismos argentinos y chilenos.
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