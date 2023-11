Urgente: decretan feriado para este jueves 30 de noviembre

Nuevo feriado este jueves 30 de noviembre: dónde y por qué

El próximo 30 de noviembre, los habitantes de Miramar y San Andrés de Giles, en Buenos Aires, y Villa Ocampo, en Santa Fe, celebrarán sus respectivas fundaciones o patronales, por lo que habrá asueto. En estas ciudades, no funcionará la administración pública, no abrirán las sucursales del Banco Provincia en el caso de las ciudades bonaerenses, y no habrá clases, tanto en las escuelas de gestión pública como privada.

En el caso de Miramar, se declaró el 30 de noviembre como día no laborable en honor a San Andrés, el patrono de la ciudad balnearia. La parroquia local fue inaugurada el 30 de noviembre de 1891 y fue bendecida por el párroco de Mar del Plata, presbítero Luis Giachino.

En San Andrés de Giles, al norte de la provincia de Buenos Aires, el 30 de noviembre es día no laborable por el aniversario de la fundación. El origen del pueblo se remonta a un oratorio construido en 1793, y la fecha fundacional se estableció el 30 de noviembre de 1806.

En Villa Ocampo, perteneciente al departamento santafecino de General Obligado, la ciudad fue fundada el 30 de noviembre de 1878 por Manuel Ocampo Samanés bajo el nombre de "Colonia Ocampo". Esta fecha conmemora la concesión de tierras por parte del Gobierno Nacional, enmarcada en la "Ley Nacional 817 de Inmigración y Colonización", que buscaba la colonización de tierras mediante concesiones a personas dispuestas a colonizarlas.

Calendario de feriados nacionales 2023

Viernes 8 de diciembre hasta el domingo 10 de diciembre - Día de la Inmaculada Concepción de María

Próximos feriados inamovibles

