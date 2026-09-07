Fin del misterio: así se ve el Roca electrificado de 1985 en restaurado por Trenes Argentinos en 2026
A cuarenta años de su llegada, los históricos trenes japoneses del Tren Roca podrían volver a las vías tras un arduo trabajo de restauración y pintura.
Las históricas formaciones ferroviarias del Tren Roca se preparan para un emotivo regreso a las vías. En el marco de su cuadragésimo aniversario, los talleres de Remedios de Escalada trabajan en la restauración de los clásicos coches japoneses, devolviéndoles su emblemático diseño original de la década de los ochenta.
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El proceso de puesta en valor es llevado adelante por técnicos y mecánicos de la empresa estatal, quienes buscan revivir el esquema visual que marcó una época en el conurbano bonaerense. Las unidades recuperarán su característica pintura blanca con franjas rojas y verdes, reemplazando al actual tono celeste institucional adoptado en los últimos años.
Las fotografías y los videos de estos impresionantes avances fueron mostrados a través de las redes sociales por Marcelo mediante su cuenta @MarceloAlt1965. El usuario, quien es Licenciado en Gestión y Tecnología Ferroviaria por la UNSAM, celebró el proyecto de recuperación y describió este homenaje patrimonial como un verdadero viaje de regreso al futuro.
Estas formaciones comenzaron a llegar al país desde Japón en 1983 y representaron un salto tecnológico sin precedentes para el transporte público. Su entrada en servicio masivo ocurrió en 1985, tras un intenso trabajo conjunto entre especialistas locales y extranjeros, destacándose por ser los primeros trenes argentinos en funcionar con corriente alterna y contar con un moderno sistema de detención automática.
A pesar de que estos nobles coches fueron paulatinamente retirados del servicio regular a partir del año 2016, los fanáticos del sistema ferroviario mantienen una inmensa expectativa. Si bien todavía no existe un cronograma oficial confirmado para su reingreso a los distintos ramales electrificados hacia el sur, el meticuloso trabajo en los talleres confirma que el anhelado regreso está en marcha.
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