Fin de semana XXL: cuándo será Semana Santa y cuántos días feriados habrá

Cuándo será Semana Santa

Según el calendario de feriados de 2026, Semana Santa se desarrollará del jueves 2 al domingo 5 de abril. Este año, la coincidencia con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas convierte el período en un fin de semana especialmente largo, ideal para realizar viajes que permiten oxigenar y desconectar de la rutina diaria.