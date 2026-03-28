Fin de semana XXL: cuándo será Semana Santa y cuántos días feriados habrá
Esta celebración religiosa cristiana se perfila como uno de los momentos perfectos del 2026 para emprender una escapada rápida. Los detalles en la nota.
Los fines de semana largos son perfectos para realizar una escapada, desconectarse de la rutina y aprovechar unos días de descanso en familia o con amigos. En 2026, la Semana Santa se convierte en uno de estos momentos clave, ya que además de ser una celebración religiosa importante, permiten organizar viajes, actividades recreativas o escapadas cortas.
Esta fecha varía cada año según el calendario lunar, lo que la hace especial y esperada tanto por trabajadores como por estudiantes. Además, durante este período, muchas ciudades y destinos turísticos en Argentina registran un aumento en la actividad, ofreciendo opciones culturales, gastronómicas y de entretenimiento para atrapar la atención de los turistas.
Cuándo será Semana Santa
Según el calendario de feriados de 2026, Semana Santa se desarrollará del jueves 2 al domingo 5 de abril. Este año, la coincidencia con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas convierte el período en un fin de semana especialmente largo, ideal para realizar viajes que permiten oxigenar y desconectar de la rutina diaria.
Calendario de feriados 2026
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo y Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
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