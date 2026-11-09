Frases del papa León XIV en el Palacio San Martín: "La identidad argentina se configuró como crisol de razas"
El sumo pontífice encabezó un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y afirmó que las religiones son un punto de encuentro y unidad social.
En el tramo final de su intensa agenda de este lunes feriado, e inmediatamente después de su paso por la UCA, el papa León XIV encabezo un histórico encuentro interreligioso en el Palacio San Martín, la sede ceremonial de la Cancillería argentina.
Ante líderes y representantes de distintas comunidades cristianas, judías, islámicas y de otras tradiciones espirituales con presencia en el país, el pontífice destacó la convivencia pacífica y el pluralismo de la sociedad argentina.
La actividad institucional se desarrolló tras su paso por la UCA y representó un fuerte gesto de diálogo ecuménico frente a la dirigencia religiosa local.
"Las religiones no son motivo de división"
En su discurso, León XIV ponderó la historia de integración multicultural del país y reivindicó la misión de los credos como puentes de unidad social.
"La identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas. Las religiones no fueron nunca motivo de división, sino punto de encuentro con la sociedad", remarcó el Santo Padre en el inicio de su alocución.
En la misma línea, reforzó el concepto de tolerancia y armonía comunitaria al insistir en que "la religión no es motivo de división" y al colocar al diálogo sincero como punto de partida para el entendimiento mutuo. "La base del conocimiento es la escucha", sentenció enfáticamente ante las delegaciones religiosas presentes en el salón ceremonial de Cancillería.
La oración frente al desafío de la era digital
En otro tramo de su mensaje, el pontífice abordó los retos contemporáneos y el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y espiritual de las personas.
"En la era digital, la oración nos ayuda a vencer las distracciones", advirtió León XIV, instando a los líderes de todos los credos a cultivar espacios de silencio, reflexión y encuentro interior frente a la hiperconexión actual.
Tras sus definiciones en el Palacio San Martín, el Santo Padre se apresta a culminar las actividades de la jornada con la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana junto al episcopado argentino.
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