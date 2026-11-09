Frases del papa León XIV en el Palacio San Martín: "La identidad argentina se configuró como crisol de razas"

En la misma línea, reforzó el concepto de tolerancia y armonía comunitaria al insistir en que "la religión no es motivo de división" y al colocar al diálogo sincero como punto de partida para el entendimiento mutuo. "La base del conocimiento es la escucha", sentenció enfáticamente ante las delegaciones religiosas presentes en el salón ceremonial de Cancillería.

La oración frente al desafío de la era digital

En otro tramo de su mensaje, el pontífice abordó los retos contemporáneos y el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y espiritual de las personas.

"En la era digital, la oración nos ayuda a vencer las distracciones", advirtió León XIV, instando a los líderes de todos los credos a cultivar espacios de silencio, reflexión y encuentro interior frente a la hiperconexión actual.

Tras sus definiciones en el Palacio San Martín, el Santo Padre se apresta a culminar las actividades de la jornada con la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana junto al episcopado argentino.