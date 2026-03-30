Qué se sabe del adolescente de Santa Fe que mató al compañero en una escuela: 10 preguntas y 10 respuestas

¿Cuál es el estado de salud de los heridos?

Uno de los adolescentes heridos fue trasladado en "código rojo" (estado crítico) a un centro de salud de la ciudad de Rafaela. Según confirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Ramiro Muñoz, este joven presenta heridas graves por perdigones alojados en la zona de la cara y el cuello. El segundo alumno herido presenta lesiones de menor gravedad en los brazos.

escuela alumno escopeta santa fe Tiroteo en una escuela de Santa Fe

¿Quién es el agresor?

El atacante es un adolescente de 15 años que cursa el tercer año en la misma institución educativa. Debido a su condición de menor de edad, su identidad se mantiene en reserva. Tras el ataque, fue detenido por la policía y puesto a disposición de la Justicia provincial.

¿Qué antecedentes o motivos tenía el atacante?

El hecho causó gran sorpresa en la comunidad educativa. Según los testimonios recogidos, los docentes lo describen como un "buen alumno" que mostraba "buena conducta" y era catalogado como alguien "muy tranquilo". Carolina Morel, coordinadora de Educación local, mencionó que el joven atravesaba "situaciones familiares", pero aclaró que no había ningún tipo de alerta o advertencia que hiciera prever un extremo de violencia de estas características.

¿El ataque fue dirigido o disparó al azar?

Si bien la Justicia se encuentra investigando los motivos precisos, los primeros testimonios indican que el adolescente habría disparado al azar. María José, madre de una alumna presente en el lugar, relató que, según los dichos de su hija, el joven "disparó por disparar, no contra alguien en particular". La coordinadora Morel coincidió en que su sensación "es que no hubo una intencionalidad directa hacia ese niño [la víctima fatal]".

¿Cómo lograron detener al agresor?

La masacre no fue mayor gracias a la rápida y valiente intervención del personal del colegio. De acuerdo a los relatos, un asistente escolar (preceptor) se abalanzó sobre el tirador arriesgando su vida, logró desarmarlo y quitarle la escopeta. Luego, con la ayuda de otro compañero, lo mantuvieron reducido y contenido hasta la llegada de los efectivos policiales.

¿Qué medidas tomó el gobierno provincial tras la tragedia?

Ante la gravedad del hecho, el gobierno de la provincia de Santa Fe decretó dos días de duelo oficial. Como consecuencia, las autoridades dispusieron la suspensión total de las clases en todos los niveles educativos de la localidad para acompañar a las familias afectadas.

¿Qué pasará ahora con la comunidad educativa?

La coordinadora de Educación, Carolina Morel, anticipó que se deberá realizar un profundo trabajo de contención psicológica. "Los chicos salieron conmocionados, atemorizados, algunos con ataques de pánico. Es mucho lo que se va a tener que trabajar en sociedad, en comunidad, porque esto era de una manera muy extrema", reflexionó, confirmando que buscarán estrategias junto al intendente local para brindar apoyo a los estudiantes y docentes.