Granizo en Buenos Aires: dónde hay alerta, fotos y videos impactantes, zonas afectadas
El SMN emitió una alerta por tormentas severas con caída de granizo en Buenos Aires y el AMBA. Conocé el listado de municipios bajo advertencia.
Una intensa caída de granizo sorprendió durante la mañana de este domingo 27 de septiembre a diferentes distritos del territorio bonaerense. El fenómeno formó parte de un severo frente de tormentas que motivó avisos a corto plazo y alertas amarillas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la provincia de Buenos Aires y el AMBA.
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El fuerte impacto del granizo en Navarro y el interior bonaerense
La localidad de Navarro, ubicada a unos 125 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultó ser uno de los epicentros más afectados. Minutos antes de las 8:30 horas, el cielo se cubrió por completo y se desató una feroz pedrada que sorprendió a los vecinos:
- Piedras de gran tamaño: el hielo precipitó con tal intensidad y dimensión que las piedras continuaban sin derretirse sobre el césped y los techos más de dos horas después del episodio.
- Registros de los vecinos: en redes sociales se viralizaron rápidamente impactantes fotos y videos tomados por los habitantes de la zona, quienes exhibieron en mano pedazos de hielo de proporciones considerables que impactaron en viviendas y vehículos.
- Otros distritos castigados: el fenómeno también se replicó con fuerza en ciudades cercanas como Bragado y Alberti, donde las calles y campos quedaron teñidos de blanco.
Zonas afectadas bajo alerta por tormentas y granizo
El organismo oficial advirtió que el área continuará afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas, con precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 mm, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 50 km/h del sector este.
La nómina completa de partidos y localidades bajo advertencia meteorológica incluye:
- Zona oeste y centro provincial: 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chivilcoy, Lincoln, Pehuajó y Suipacha.
- Zona sur y cuenca del Salado: Cañuelas, General Belgrano, General Las Heras, General Viamonte, Lobos, Marcos Paz, Navarro, Roque Pérez, San Miguel del Monte y San Vicente.
- Área Metropolitana: La Matanza y municipios circundantes del AMBA, donde rige una alerta amarilla por lluvias intensas y ráfagas hasta última hora.
El Servicio Meteorológico Nacional recordó extremar las precauciones viales, asegurar objetos sueltos y no resguardarse cerca de árboles o postes de electricidad ante la persistencia de las condiciones adversas.
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