Granizo en Buenos Aires: dónde hay alerta, fotos y videos impactantes, zonas afectadas

El fuerte impacto del granizo en Navarro y el interior bonaerense

La localidad de Navarro, ubicada a unos 125 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultó ser uno de los epicentros más afectados. Minutos antes de las 8:30 horas, el cielo se cubrió por completo y se desató una feroz pedrada que sorprendió a los vecinos: