Gualeguaychú: un conductor alcoholizado se llevó en el capot a un inspector de tránsito

El funcionario explicó que desde la Municipalidad se intensifican los controles, sobre todo durante la madrugada, y se realizan inspecciones en distintos horarios para intentar reducir los riesgos: “Estos chicos son jovencitos, gente de 18 a 24 años como mucho, que nos están tratando de -como se dice vulgarmente- de marcar la cancha. El fin de semana retuvimos seis motos, una de las cuales tenía pedido de secuestro, y estamos solicitando a la Justicia, en este caso a Fiscalía, que tomen cartas en el asunto o también que colaboren”.

Izaguirre remarcó que las consecuencias de estas maniobras peligrosas ya derivaron en hechos graves, como el atropello al inspector, y que el Poder Ejecutivo local solo puede actuar dentro del marco contravencional, por lo que la intervención del Poder Legislativo y del Poder Judicial resulta indispensable. “Nosotros somos el Poder Ejecutivo y tenemos ciertas limitaciones; pudiendo actuar solamente en lo contravencional. Pero también está el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y lo necesitamos”, concluyó.