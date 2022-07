El duro mensaje del Negro Enrique a Hernán Lombardi: "Usted no tiene que dar clases, tiene que dar explicaciones"

Y agregó: "Todo el mundo me dice: 'no te metas', 'callate la boca', estoy podrido de callarme la boca, hermano. Yo también soy argentino, amo este país, y mucho más que vos Lombardi, no tengas duda, y defiendo la bandera argentina mucho más que vos".

"Dejá de dar lecciones, que ustedes cuando fueron gobierno hicieron un desastre", concluyó el duro mensaje que lo convirtió en viral.

El mensaje del Negro Enrique contra Hernán Lombardi