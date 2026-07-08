Un policía abatió a dos delincuentes durante un tiroteo en Moreno y el oficial quedó herido

Investigación y peritajes tras el enfrentamiento

Personal de la comisaría Séptima de Moreno se presentó en la escena para resguardar el perímetro, identificar a los fallecidos y comenzar con las pericias balísticas. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un intento de robo modalidad entradera, una forma de delito que se repite en distintos puntos del conurbano y que genera fuerte preocupación entre los vecinos.

En el lugar se secuestraron armas de fuego y se relevaron cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas, que podrían aportar mayor claridad sobre los movimientos previos de los delincuentes y la actuación del efectivo. También se tomó testimonio a residentes del barrio Casasco, muchos de los cuales describieron la secuencia como “un verdadero caos” que se extendió durante varios minutos.

Con intervención de la Comisaría 7° de Moreno, la causa quedó en manos de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, a cargo del fiscal Martín Borgnia.

En paralelo, la escena fue preservada para que los peritos trabajen en el lugar, y los investigadores analizan algunos videos que fueron registrados por los vecinos. Actualmente, las autoridades buscan determinar cómo ocurrió el hecho.