Un policía abatió a dos delincuentes durante un tiroteo en Moreno y el oficial quedó herido
El episodio ocurrió este martes a la tarde en La Reja. El agente recibió tres balazos y fue operado en un hospital de la zona.
Una violenta hecho ocurrió este martes en la localidad de La Reja, partido de Moreno. Dos presuntos delincuentes murieron en un tiroteo con un policía que estaba de civil. El efectivo que protagonizó el enfrentamiento armado se encuentra en grave estado.
El incidente se produjo en la intersección de San Luis y Santa Teresa de Jesús, en el barrio Casasco, donde los ladrones intentaban realizar una entradera en una casa de la zona.
Según informó Oeste Noticias, un vecino del barrio que se desempeña como efectivo de la Policía Federal, se encontraba de civil y advirtió la situación. Cuando intervino y los enfrentó, se produjo un intenso intercambio de disparos entre ambas partes.
Los presuntos ladrones fueron abatidos en el momento, y el oficial resultó gravemente herido con tres impactos de bala. Los recibió en el brazo, el abdomen y uno en el paladar.
Tras el episodio, fue trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Churruca, donde habría ingresado consciente. Sin embargo, debido a su delicado estado de salud, quedó internado en el sanatorio.
Investigación y peritajes tras el enfrentamiento
Personal de la comisaría Séptima de Moreno se presentó en la escena para resguardar el perímetro, identificar a los fallecidos y comenzar con las pericias balísticas. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un intento de robo modalidad entradera, una forma de delito que se repite en distintos puntos del conurbano y que genera fuerte preocupación entre los vecinos.
En el lugar se secuestraron armas de fuego y se relevaron cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas, que podrían aportar mayor claridad sobre los movimientos previos de los delincuentes y la actuación del efectivo. También se tomó testimonio a residentes del barrio Casasco, muchos de los cuales describieron la secuencia como “un verdadero caos” que se extendió durante varios minutos.
Con intervención de la Comisaría 7° de Moreno, la causa quedó en manos de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, a cargo del fiscal Martín Borgnia.
En paralelo, la escena fue preservada para que los peritos trabajen en el lugar, y los investigadores analizan algunos videos que fueron registrados por los vecinos. Actualmente, las autoridades buscan determinar cómo ocurrió el hecho.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario