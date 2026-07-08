Rescataron peces expuestos en un local de sushi de Las Cañitas y al dueño le impusieron una probation

Ante ello, tomó intervención la UFEMA y delegó la investigación en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA. A partir de esas tareas se elaboró un informe veterinario sobre la situación de los seres sintientes que corroboró la denuncia y estableció que se encontraban en condiciones inadecuadas que les generaban sufrimiento.

Los peces se hallaban en una pecera vertical de dimensiones menores a las necesarias, que restringía notoriamente el nado horizontal propio de la especie y, de esta manera, afectaba su normal desarrollo.

Asimismo, se determinó que la pecera estaba expuesta a la luz solar de la vidriera, lo que generaba cambios en la temperatura del agua a lo largo del día y, por ende, una menor oxigenación: es necesario para cualquier acuario evitar los cambios de temperatura.

También se comprobaron deficiencias en el diseño del tanque y su ubicación, con vibraciones constantes de la bomba de aire que afectaban la sanidad sensorial de los peces. Además, la exposición pública generada por su ubicación en la vidriera a la calle les provocaba estrés.

Con las pruebas, el fiscal Michienzi solicitó una orden de allanamiento y, durante el procedimiento, se dispuso el secuestro de los peces y su entrega a la ONG denunciante que diera origen al caso. A su vez, se imputó al titular del establecimiento por las contravenciones de omitir recaudos de cuidado responsable respecto de animales domésticos a cargo y mantenerlos en espacios inadecuados.

Finalmente, se arribó a un acuerdo entre las partes en el que se estableció la suspensión del proceso a prueba por el término de ocho meses para el imputado, quien deberá cumplir durante ese tiempo una serie de pautas de conducta.

Los puntos principales de la probation