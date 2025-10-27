Insólito: un taxista manejaba ebrio y su pareja apareció escondida en el baúl para espiarlo

El caso generó una mezcla de asombro y humor en redes sociales, donde el video se difundió masivamente. Muchos usuarios ironizaron sobre el nivel de desconfianza que llevó a la joven a esconderse en un baúl, mientras otros apuntaron a la irresponsabilidad del conductor por manejar ebrio. Lo cierto es que el hecho, tan absurdo como real, se convirtió en una de las noticias más comentadas del fin de semana.

