Insólito: un taxista manejaba ebrio y su pareja apareció escondida en el baúl para espiarlo
El insólito episodio ocurrió durante un control vehicular: el conductor dio positivo en alcoholemia y los agentes descubrieron a su novia oculta en el baúl, quien dijo que lo seguía para comprobar si la engañaba.
En la madrugada del sábado, un insólito episodio sacudió a la ciudad de Salta y rápidamente se volvió viral. Durante un operativo de control en la avenida del Bicentenario, agentes municipales detuvieron a un taxista que circulaba en dirección norte-sur y, al someterlo al test de alcoholemia, el resultado arrojó positivo.
Sin embargo, lo más sorprendente llegó segundos después: al revisar el vehículo, los inspectores hallaron a una mujer escondida en el baúl. Ante la desconcertante escena, los agentes le preguntaron al conductor por la identidad de la persona encontrada, y este respondió sin dudar: “Es mi señora”.
Al interrogar a la joven, de 18 años, explicó que se había ocultado por voluntad propia, con la intención de vigilar a su pareja durante su jornada laboral. “Pensé que estaba con otra mujer y quería saber qué hacía en la noche”, confesó ante los policías, según el diario El Tribuno.
El relato causó asombro entre los presentes, quienes registraron el momento en video. En las imágenes puede verse a la mujer cubierta con una manta dentro del baúl, mientras asiente las palabras del conductor. La situación derivó en un acta de infracción para el taxista, quien fue sancionado no solo por conducir bajo los efectos del alcohol, sino también por transportar a una persona de manera ilegal.
Según trascendió, ambos admitieron ser pareja y aseguraron que la escena fue producto de los celos. “Ella piensa que voy a estar con otra mujer y quería saber lo que hago cuando trabajo”, dijo el hombre a los inspectores, intentando justificar lo ocurrido.
El caso generó una mezcla de asombro y humor en redes sociales, donde el video se difundió masivamente. Muchos usuarios ironizaron sobre el nivel de desconfianza que llevó a la joven a esconderse en un baúl, mientras otros apuntaron a la irresponsabilidad del conductor por manejar ebrio. Lo cierto es que el hecho, tan absurdo como real, se convirtió en una de las noticias más comentadas del fin de semana.
