Javier Milei firmó el decreto, y el feriado de noviembre se traslada y cambia de día: cómo quedó el calendario
El penúltimo mes del año tiene al menos un fin de semana largo garantizado en el calendario oficial de feriados establecido por el Gobierno.
Mientras persiste la duda en torno a las jornadas dispuestas para acompañar la visita papal, el feriado nacional decretado para el lunes 9 de noviembre, así como los asuetos locales previstos para el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires; el calendario oficial tiene una certeza confirmada.
La salud del papa León XIV y su reciente intervención quirúrgica mantienen en vilo al ámbito político y eclesiástico. A la espera de precisiones sobre su evolución médica, la eventual suspensión o postergación de su gira oficial por la Argentina reactivó los interrogantes sobre el esquema de días no laborables fijado por el Gobierno Nacional y los gobiernos subnacionales para recibir al Sumo Pontífice.
De todos modos, el presidente Javier Milei firmó el decreto a su preciso momento y hay un feriado trasladable en noviembre que fue movido hacia el lunes garantizando, al menos, un fin de semana largo de tres días en el penúltimo mes del año.
Feriado trasladable y un fin de semana largo de tres días confirmado para noviembre
Más allá de lo que suceda con la agenda del Santo Padre y los decretos vinculados a su itinerario en el país, el esquema oficial de feriados nacionales garantiza un fin de semana largo de tres días hacia finales de mes.
Se trata de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional:
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Fecha original: Viernes 20 de noviembre.
Traslado por calendario: Pasará al lunes 23 de noviembre con fines turísticos.
Resultado: Un descanso extendido de tres días consecutivos (sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre).
De esta manera, independientemente de los reajustes normativos que deban realizarse en caso de modificarse la llegada de León XIV a suelo argentino, el fin de semana largo del 21 al 23 de noviembre se mantiene firme en el almanaque oficial para todo el territorio nacional.
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