Javier Milei firmó el decreto, y el feriado de noviembre se traslada y cambia de día: cómo quedó el calendario

Mientras persiste la duda en torno a las jornadas dispuestas para acompañar la visita papal, el feriado nacional decretado para el lunes 9 de noviembre, así como los asuetos locales previstos para el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires; el calendario oficial tiene una certeza confirmada.