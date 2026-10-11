La decisión de Javier Milei con los feriados por la visita del papa León XIV: qué dice el Decreto 1103/2026

A través del Decreto 1103/2026, el Poder Ejecutivo Nacional declaró de interés nacional la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre de 2026. Para facilitar la logística, los desplazamientos de los fieles y la seguridad del Santo Padre, la normativa oficial fijó un esquema especial de feriados, según la jurisdicción.